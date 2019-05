Solo una alianza entre PAN y PRD permitirá ganarle a Morena en BC

Israel Navarro

El primer gobernador de oposición que hubo en el país (1989), Ernesto Ruffo, aseguró que solo una alianza de último minuto entre PAN y PRD puede dar el triunfo en Baja California sobre Morena, toda vez que su candidato, Jaime Bonilla, y la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador van cayendo.

En entrevista con MILENIO, la víspera de la renovación del Ejecutivo estatal que su partido ha mantenido 30 años, vaticinó que Morena no tendrá la contundencia del año pasado por las “tonterías” del Presidente.

Aunque reconoció que existe un desgaste natural de los gobiernos blanquiazules, lo que más ha dañado al partido es la falta de procesos democráticos y las luchas internas por el poder.

Ruffo se dijo convencido que el PRI será el gran perdedor en la jornada del próximo 2 de junio, al grado que podría perder su registro estatal, porque seguirá la inercia de corrupción y dispendio del sexenio pasado.

¿Qué se juega en Baja California el próximo 2 de junio?

Baja California es sin duda parte de la realidad política nacional y ha tenido desempeños de vanguardia en los asuntos políticos de México. El estado tiene una especie de carácter rebelde y eso ha empujado la motivación de cambio.

Ese triunfo tan apabullante de 2018 no se repetirá, ha bajado la popularidad de López Obrador, de tener 80 pasó a 60 por ciento, y su candidato (Jaime Bonilla) bajó de 60 a 40, ya es alcanzable.

Lo que sucedió fue que se divide Morena, hay un aspirante que no le tocó (Jaime Martínez ), por lo que dijo el dedito, pero se fue al PRD y los dividió.

También está un candidato independiente en la ciudad de Tijuana (Julián Leyzaola), que tiene la probabilidad de ganarle a Morena. Entonces se están confabulando cosas, va a estar interesante el resultado del 2 de junio.

De perder el PAN, ¿Es un desgaste natural por 30 años de gobierno consecutivo o por los errores del partido?

Siempre hay un deterioro natural por las decisiones de gobierno, porque el presupuesto no alcanza, a alguien le tienes que decir que ¡no! y empiezas a perder popularidad. Es un desgaste natural.

A lo largo de los años el PAN, al ir ganando posiciones de gobierno, comienza algo que he llamado: “Onda grupera”, que quiere decir que después de que sale un gobernante se forman grupos alrededor de él que piensan que va a ser el sucesor y se comienzan a pegar. Entonces no es de sorprender que en Acción Nacional existan los problemas sociológicos de la política nacional, los panistas somos mexicanos.

Empiezan las dudas sobre la transparencia y el gobernante no contesta, no aclara, se evade o se le vienen encima las dudas y eso es lo que le exigen al actual gobernador del PAN. Sin embargo, el candidato del PAN (Óscar Vega) ya dijo: “No soy de esa familia del gobernador y eso le atrajo popularidad; entonces viene la curva de Morena bajando y la del PAN subiendo. La pregunta es si alcanzará el tiempo o darán golpe de timón.

Las encuestas marcan al PRI como el gran perdedor, ¿cree que pierda el registro estatal?

Podría ser porque la tendencia descendiente ha sido constante, han perdido calidad, imagen, pues no se diga con el gobierno de Peña Nieto y temas como la Casa Blanca.

En 2018 la gente votó más por la figura de López Obrador que por quien fuera a ser su gobernador, ¿cree que ocurra lo mismo en Baja California?

No, la gente vota contra la corrupción. Por ejemplo, el PAN en 2015 ganó siete gubernaturas y todo mundo se ufanó de sus virtudes, pero ¡Noooo!, fue que ya no querían a los del PRI. El voto nacional en los últimos 20-30 años ha estado inspirado por el quita al que estaba ahí, porque era bandido, no respetaba las instituciones y favorecía a pocos. La gente quiere que el gobierno funcione.

¿Perder será un duro golpe para el PAN?

Sin duda, es un mensaje al PAN, pero esto lo debe llevar a revisar su vida interna, porque la democracia interna del blanquiazul se ha visto vulnerada, ahora también hay dedazos dentro del partido, ya no respetan a la Asamblea Nacional.

En lo personal fui comisionado nacional para transparentar las bases de los procesos internos electorales, y los mandaron a la goma e hicieron otra vez sus formitas y fírmale aquí y ahí está Marko Cortés, por eso no lo reconozco como presidente.

¿El primer examen a la gestión del presidente López Obrador?

Se dará cuenta que tendrá menos votos de los que recibió en 2018, eso de seguro y los eventos electorales que suman la voluntad de cientos de miles de personas forman una mayoría y esa mayoría es la voz de Dios, siempre lo he interpretado así, para que no haya duda, y es entonces que iremos viendo en los próximos años.

Baja California y Puebla son las primeras confrontaciones que tiene (AMLO), pero a los seis meses ya tiene competencia. Al rato cuando venga la siguiente elección será la votación contra él por las tonterías que está haciendo.

Su pronóstico

Es un escenario competido que realmente está inscrito a las grandes ventajas con las que amaneció Morena y el tiempo hacia la elección, porque se le va disminuyendo la ventaja, pero qué tal que todos los que están de opositores se ponen de acuerdo y ceden todos en favor de alguien: le ganan a Morena.

Si la oposición se pone de acuerdo en Baja California le pueden ganar a Morena.