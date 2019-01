Milenio Digital

Una de las cintas nominadas a Mejor Película es A Star is Born y sus canciones han sido parte del éxito de la misma, tanto así que “Shallow” es una de las nominadas a Mejor Canción Original.



Dentro de las canciones que se encuentran en el soundtrack de la película, el "I’ll Never Love Again" es probablemente la más dramática, tanto por lo que ocurre en la historia de película como por la tragedia personal que vivió Lady Gaga horas antes de cantarla.



Lady Gaga contó a la publicación Mashable que estaba por grabar I’ll Never Love Again, una de las canciones más tristes de la cinta que protagoniza junto a Bradley Cooper y momentos antes de filmar la escena recibió una llamada telefónica. En la llamada le informaron que una de sus mejores amigas, Sonja Durham, quien era paciente de cáncer terminal, estaba muy grave.



Gaga dejó todo en el estudio y fue de inmediato a ver a su amiga, pero llegó tarde. Sonja había muerto 10 minutos antes, los amigos cercanos a la actriz y a Sonja le pidieron que rindiera homenaje a su amistad y volviera al set a terminar sus escenas.

“Ella me dio un regalo trágico ese día y me lo llevé al set y canté esa canción para Jackson y ella el mismo día”, resaltó la nominada también a Mejor Actriz.





