Milenio Digital

Céline Dion se ha consagrado como una de las cantantes más icónicas de la música, por lo que James Corden la invitó a una de las ediciones de Carpool Karaoke en tuvieron una dinámica muy divertida con temas variados.

Mientras paseaban en las calles de Las Vegas, Corden y Dion interpretaron algunos temas de Rihanna , Britney Spears y uno de los temas infantiles más populares del momento, "Baby Shark".

El conductor tuvo que cantar parte del tema, debido a que la intérprete no lo conocía y en seguida, con su estilo único, replicó las populares estrofas.

"Creo que no hay ninguna canción del planeta que no puedas hacer dramática" y después Dion hizo un gesto dramático al golpearse el pecho mientras cantaba "Baby Shark".

Finalmente Céline Dion y James Corden recrearon una de las escenas más famosas de Titanic en la alberca del Caesars Palace en el que cantaron "My heart will go on".

LLG

​