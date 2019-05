Juez olímpica estará presente en la Copa TKD Multimedios

Carlos Hernández Castrejón

La juez con gafete internacional, Rosa María Adam Tovar, asistirá como invitada especial a la Copa Taekwondo Multimedios, que se celebrará este sábado en el Auditorio Municipal de esta ciudad, donde se espera reunir a más de 500 competidores.

La regiomontana se ha distinguido por haber sido la primera juez en dirigir una final de taekwondo en Juegos Olímpicos, en Beijing, China, convirtiéndola en una de las mejores representantes mexicanas en ese ramo. Ahora se alista para viajar a la Comarca Lagunera y ser parte de esta fiesta deportiva.

Comentó que se siente muy contenta de haber recibido la invitación para acudir al torneo, ya que le gusta apoyar competencias que promocionan el taekwondo.

"Estos torneos apoyados por una empresa tan sólida como Multimedios, tienen un plus adicional, veo cómo trabajan para el deporte, eso me llama la atención y por eso voy con agrado a compartir con ustedes y promocionar el taekwondo en estos niveles, en lo amateur como alto rendimiento".

"Tengo más de la mitad de mi vida en el taekwondo como maestra e instructora, y la experiencia que he tenido en el arbitraje me ha ayudado para ver este deporte desde otra perspectiva. He estado en campeonatos mundiales, copas del mundo, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Panamericanos de especialidad y lo que más me llena de orgullo es haber participado en los Juegos Olímpicos de Beijing", señaló.

Dice que esa fue una experiencia que disfrutó desde el proceso, ya que al igual que los atletas, son cuatro años de competir por un lugar.

"Los cuatro años previos a la Olimpiada los estuve trabajando a nivel panamericano. Hay selecciones de árbitros, comienzan con 200 aspirantes y terminan con 27, vamos a clasificando por etapas".

Se siente contenta por su labor siendo la primera mexicana en estar como juez central en Juegos Olímpicos, dirigiendo la final Corea-Turquía, "esa es una experiencia de mucho gusto, es el deporte lo que apasiona".

Y es que muchos jueces van a los Olímpicos, pero no están en el centro del área de combate, por eso es algo que a Rosy le gusta compartir, porque pudo hacer realidad su sueño como árbitro, gracias a lo que pudo demostrar.

Además de la experiencia de dirigir al deporte en su ciudad, tiene la escuela de taekwondo de nombre Centro de Formación Educación Marcial KOMGWE, localizada en Cadereyta, Nuevo León.

La maestra destaca el desarrollo que el taekwondo ha logrado, dice que "camina a pasos agigantados, se trabaja en distintas áreas, el alto rendimiento, la promoción y difusión. Las academias hacen buen trabajo, tienen gran cantidad de niños que van a prender el arte marcial con el importante apoyo de sus papás".

Considera también que la producción de árbitros en México es sobresaliente, por eso se tiene nivel alto en la competencia, gracias a la constante capacitación.

La Copa Taekwondo Multimedios se celebra este próximo sábado en el Auditorio Municipal, tendrá competencia de todos los grados, campeón de campeones y el espectáculo del TK5.





