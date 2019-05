Agencia EFE

La novelista, ensayista, poetisa y estudiosa feminista estadunidense Siri Hustvedt fue galardonada ayer con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019.

Nacida en Minnesota en 1955, es autora de varios best sellers como El verano sin hombres, Todo cuanto amé, La mujer temblorosa y Elegía para un americano, que supuso su consagración como escritora. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas.

El jurado ha distinguido a Hustvedt entre un total de 28 candidaturas de 17 nacionalidades por su contribución al diálogo interdisciplinar entre las humanidades y las ciencias desde una perspectiva feminista y desde una preocupación por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea.

De origen noruego, se licenció en Historia en el St. Olaf College y se doctoró en 1986 en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia con una tesis sobre Charles Dickens.

Experta en neurociencia y psicoanálisis, tiene como autores de referencia a Kierkegaard, Emile Benveniste, Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Freud, Lacan, Mary Douglas, Ricoeur y Julia Kristeva. Su primera publicación fue un poema en The Paris Review y en 1982 publicó una colección de poesía Reading To You.

Hustvedt conoció a Paul Auster, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, en una lectura de poemas en 1981 y se casaron al año siguiente.

Estudiosa e intelectual que se ocupa de las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea y la epistemología y conocida también por su militancia feminista, ha contribuido con su obra al diálogo interdisciplinario entre las ciencias y las humanidades.

Además de publicar ensayos y artículos en revistas académicas y científicas, su colección de 32 conferencias y artículos muestran su profundo aprendizaje en varias disciplinas, como la literatura, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis y las neurociencias.

DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS

El diálogo interdisciplinario entre las humanidades y las ciencias está presente en su producción, aunque apuesta, sobre todo, por la imaginación: "El poder de la imaginación permite ir hacia espacios del pasado y del futuro y convertir a las personas en alguien diferente a lo que son", dijo en una entrevista.

Su interés por el psicoanálisis y la neurociencia "no son gratuitas, son realmente parte del tema", ha asegurado Hustvedt, quien pretende que sus pensamientos sean aptos para el público general y no solo para los lectores habituales de esta rama.

Y ADEMÁS

CONTRA LA MISOGINIA DE DONALD TRUMP

Una de sus principales obras es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres (Seix Barral), un ensayo que la convirtió en una de las voces más críticas contra Donald Trump, cuya llegada a la Casa Blanca produjo, en su opinión, “una reacción frente a esa misoginia tan abierta y ese odio a las mujeres que demostró en su campaña”, que ha conseguido “unir a una parte importante de la población”.

Hustvedt considera que la literatura todavía ve a las mujeres escritoras como “menos importantes” que a sus colegas masculinos. “A veces incluso consideramos que están contaminadas por la feminidad.

