A los 69 años, mamá de Elon Musk es la imagen de Covergirl

Por primera vez, una mujer de 69 años se convirtió en la imagen de una marca de maquillaje y no es cualquier señora, sino que la elegida fue Mayer Musk, modelo, especialista en nutrición y mamá de Elon Musk.

Maye fue elegida por Convergirl para su nueva campaña en la que también participa Nura Afia, la primera chica que usa un hijab en colaborar con la marca y James Charles, el primer hombre en representar una marca de maquillaje.

TE RECOMENDAMOS: Covergirl escoge a un chico como su nuevo rostro

.@covergirl I'm so excited to say that I'm now officially a COVERGIRL, at 69! Beauty is for all ages. #COVERGIRLMADEpic.twitter.com/xndw5deHXs