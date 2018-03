Cómo borrar mensajes de WhatsApp después del tiempo límite

Cuando a finales de 2017 WhatsApp anunció que podríamos borrar los mensajes enviados fue un alivio para más de uno. Sin embargo, si quieres que esto funcione, dispones de apenas siete minutos para hacerlo antes de que se quede en el servidor y en el teléfono de la otra persona.

Afortunadamente, según un informe del sitio WABetaInfo, la aplicación está considerando pasar de siete a 68 minutos; es decir más de una hora. La función estaría disponible primero para usuarios Android y posteriormente sería liberada para usuarios de iOS.

TE RECOMENDAMOS: WhatsApp te avisará si alguien reenvió tu mensaje

Correction: the new limit time isn’t 4080 seconds but 4096s.

So 68 minutes and 16 seconds :P https://t.co/7r8nWrUwwP