WhatsApp te avisará si alguien reenvió tu mensaje

Dejarte en visto o enviar un mensaje en un chat equivocado son los temores de la edad postmoderna regida por WhatsApp. Pero la aplicación de mensajería quiere agregar un par más y por eso, está trabajando en una función que te avisará si tu mensaje fue reenviado.

De acuerdo con el sitio WABetaInfo, especializado en descubrir funciones que la app está probando para liberarlas al público en general en un futuro, WhatsApp desarrolló una función que alertará “mensaje reenviado” cuando su texto sea reenviado a otra persona al menos una vez.

[Así se vería la alerta de un mensaje reenviado. Foto: WABetaInfo]



Con esto, tendrás que olvidarte de compartir las conversaciones con otros para analizar qué es lo que realmente quiso decir. La única manera sería tomar una captura de pantalla, pues WhatsApp todavía no incluye la alerta de que alguien tomó una foto de la conversación como sí lo hacen tras apps como Telegram.

Esta función aún no está disponible, pero se espera esté en las próximas actualizaciones de WhatsApp. En cuanto esté funcionando, te avisaremos para evitar ser sorprendido.

The new “Forwarded Message” feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

“Forwarded message” will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m