El método "del espejo" para mejorar tu autoestima

El autoestima es algo que debes cuidar y fortalecer cada que tengas oportunidad, ya que es el aprecio y consideración que tienes por ti mismo; si consideras que tu autoestima está baja puedes realizar el ejercicio del espejo para fortalecerla.

En un momento a solas párate frente a un espejo y observa tu cuerpo para luego mirarte fijamente a los ojos y di en voz alta "me quiero y me acepto tal y como soy"; si tu autoestima es baja no serás capaz de sostenerte la mirada, así que se recomienda que realices este ejercicio varias veces al día hasta que seas capaz de apreciarte tal cuál eres.

Si eres incrédulo de esto entonces, hazlo diciendo en voz alta "aunque no creo en esto, me quiero y me acepto como soy". Repite este ejercicio en cada oportunidad y verás que con el paso de los día te sentirás más animado.

Si estás enojado contigo mismo por haber perdido un trabajo, un divorcio o alguna pelea familiar es momento de perdonarte, así que puedes agregar a la frase "me quiero y me acepto tal como soy y me perdono a mí mismo por...".

Cuando comiences a sentirte mejor, agrega halagos para ti mismo mientras estás frente al espejo: "hola guapo, hoy será un excelente día" o alguna frase que te agrade; haz esto a diario y verás como tu autoestima te lo agradecerá.









