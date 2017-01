Con paro, transportistas de Guadalajara exigen alza en tarifas

Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara amaneció este miércoles con un paro de diferentes rutas de transporte público que exigen un aumento en las tarifas, ante el alza en los precios de la gasolina.

Usuarios de las rutas 625 y 645, que detuvieron su servicio, padecen el paro camionero y llegaron tarde a sus lugares de destino.

Los transportistas exigen que se apruebe una tarifa de 9 pesos, ante el aumento en el precios de combustibles y otros insumos necesarios para brindar el servicio.

De acuerdo con el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, la afectación principal es en la zona de Tlajomulco, especialmente las rutas 619 y 623 que no circulan, pero hay patrullas de la Fuerza Única Jalisco que apoyan a la población.

Flores agregó que también las rutas 620, 55 625 y 358 no dan servicio.

De acuerdo con el secretario del Sindicato de Avanzada del Transporte, Arnoldo Licea González, las rutas 619, 643, 358 y 633 se encuentran en paro total entre muchas otras que no trabajan al 100 por ciento. Las rutas 625 y 645 tampoco brindan el servicio.



Manuel Solís esperó por más de media hora una unidad de la ruta 625 en la colonia Las Águilas, en Zapopan. Decenas de usuarios esperaban angustiosos y al enterarse del paro camionero decidieron tomar taxi.

"Realmente parece que no hay sensibilidad para con la gente. Afectaciones porque llegar o no llegar al trabajo, esperar y a ver si llega, a ver si no tengo problemas para que me reciban en el trabajo", contó.

Por su parte, Carlos Franco espera diariamente la ruta 645 Arboledas para llegar hasta Las Pintas. Hoy esperó durante casi una hora el camión y no pasó. Decidió trasladarse hasta avenida Patria para tomar el 645 que pasa por dicha zona y acercarse a su trabajo, pero tampoco tuvo éxito. Al final tuvo que tomar un taxi.

"Normalmente un taxi de aquí a las Pintas te va a cobrar 100 pesos de menos, en lo que te gastabas siete pesos, ahora me voy a tener que gastar 100 pesos. El dinero que uno no tiene previsto para estas ocasiones", contó.

Algunas patrullas de la Policía de Guadalajara estaba trasladando a usuarios del transporte por avenida Patria; sin embargo, duraban rato en transitar.

Otros, como por ejemplo un automovilista, brindaban servicio de traslado sobre avenida Patria por 10 pesos. Otros usuarios que esperaban en las paradas de camión se organizaban para juntos pedir el servicio de taxi.







SRN