Videovigilarán zonas de riesgo por lluvias

Toluca

Luego de adelantar que próximamente darán banderazo de salida a los equipos de emergencia y protección que tienen dispuestos para las contingencias en temporada de lluvias, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas aseguró ayer que una de las medidas preventivas más importantes será la instalación de cámaras de videovigilancia en los 167 lugares de mayor riesgo de emergencia que marca el atlas. Estos dispositivos estarían conectados directamente al Centro de Control conocido como el C5.

Durante la reunión de la Federación Nacional de Municipios de México, capítulo local, con la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) a fin de informar y prevenir desastres pluviales, el mandatario pidió a los alcaldes presentes "cerremos filas, porque está de por medio la integridad, la salud y la vida de las personas, de nuestros representados".

Giró instrucciones a los funcionarios del Ejecutivo para que, de ser necesario contraten los camiones "Vactor" (sistemas de presión succión) que se requieran, además de los 33 que hay, a fin de estar preparados con antelación. Pidió a los presidentes municipales tener la previsión a detalle incluso del combustible para el funcionamiento de motores en cárcamos y otros sistemas de bombeo en caso necesario, pues 80 por ciento de ellos son administrados por las instancias locales.

TE RECOMENDAMOS: Preparada Protección Civil para temporada de lluvias en Edomex



Propuso también que haya un enlace estatal, y una iniciativa de ley fundamentada en la Protección Civil que, respetuosa de la autonomía municipal, en caso de una emergencia habilite al Ejecutivo estatal para que pueda intervenir de inmediato, y preventivamente verificar los sistemas municipales existan suministros básicos suficientes y adecuados.

Particularmente al secretario General de Gobierno, José Manzur, le instruyó que en el C5 haya personal de Protección Civil, CAEM y de los municipios más vulnerables según el Atlas, y a través del 911 puedan orientar en forma más eficiente a quien lo requiera. Además, como se mencionó, poner nuevas cámaras o reubicar las existentes en los 167 lugares de alto riesgo, para que estén permanentemente monitoreados y evaluados, independientemente de las mediciones que habitualmente hace la CAEM y PC.

Recordó que desde 2011, cuando ocurrió la ruptura del río de Los Remedios y al mismo tiempo el de La Compañía afectando a 15 mil viviendas, no se ha tenido un problema de gran magnitud, gracias a la labor y la coordinación entre Poderes para la prevención con mejoras y mantenimiento de los sistemas, y a la fecha no hay ninguna declaratoria de desastre natural, sin embargo, pidió a los presentes no confiarse, y redoblar los dragados, desazolves y la difusión necesaria.

KVS