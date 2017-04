Volantes de Texcoco tienen tintes políticos: Delfina Gómez

Zinacantepec

Luego de la visita que realizará a los municipios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec, Delfina Gómez Álvarez, candidata a la gubernatura del Estado de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que las primeras investigaciones acerca de los volantes difundidos durante la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, arrojan que el hecho tiene tintes políticos, producto de la desesperación de los otros partidos.

"El reporte que tengo es que sí se observa como político, lamentablemente toman acciones descabelladas, no solamente denigran, difaman, minimizan y compran", sostuvo.

Refirió que esta contienda requiere de propuestas y no de señalamientos y descalificaciones, "de que la gente sea escuchada".

Afirmó que de darse alguna especie de "pacto de civilidad", estaría dispuesta a sumarse, pues su intención es construir.

"Los candidatos necesitamos que la gente nos tenga ese respeto, nos vuelva a tener esa credibilidad y a veces con este tipo de acciones a la gente la desmotivarnos", recalcó.

Durante las reuniones que tuvo con vecinos de ambos municipios, señaló que aún se tiene una gran deuda social con la gente pobre, ya que por los malos manejos de gobiernos y funcionarios, lejos de que la pobreza se reduzca sigue incrementándose.

Indicó que esta elección es la oportunidad para decirle a ese gobierno abusivo que "ya basta".

"Me da mucho coraje, mucha impotencia cuando en sus discursos dicen que vienen al Estado de México a entregar apoyos a la gente y bajan todos los secretarios de estado a nivel federal y yo digo no será cinismo, no les dará vergüenza que vienen después de cuatro años que nos han olvidado y que vean cómo nos tienen".

Refirió que ese es un acto indígnate porque de esa pobreza y de esas limitaciones "abusan", cuando lo que pide la gente es empleo, seguridad y servicios médicos de calidad.

"El gobierno se ha dedicado a ser una fábrica de pobres, nos tienen en la pobreza, les salimos más baratos y ellos se llevan todo lo demás", refirió.

De ser electa como gobernadora, comprometió incrementar el apoyo para adultos mayores pasando de 580 pesos bimestralmente a mil 100 pesos mensuales.

En materia de Desarrollo Agropecuario propuso el establecimiento de garantía para los cultivos, mientras que el gobierno comprará maíz, frijol y otros productos, pagando lo justo.

RAM