Sofocan incendio en biblioteca Iberoamericana

Guadalajara

Con un equipo de 20 elementos, la dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, atendió un incendio al interior de la Biblioteca Iberoamérica Octavio Paz, el cual se registró durante la noche de este viernes y se logró controlar por completo en la madrugada del sábado.

Los elementos se trasladaron biblioteca ubicada en los cruces de los andadores Pedro Moreno y Galeana, en el centro Tapatío, luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre el siniestro, cuyas causas de origen aún no se logran determinar.

"Al arribar al lugar se encontraron con salida de humos dentro del establecimiento por lo que se realizó una entrada forzada para ingresar y buscar el punto de origen y descartar que se encontrarán personas al interior", informó el comandante Felipe López Sahagún, titular de la dependencia, que además, destacó que la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia impidieron una perdida mayor en el establecimiento.

Una vez dentro, a causa de la densa presencia de humo, las labores para identificar el punto exacto en dónde se generaron las llamas se dificultaron, pero finalmente, los elementos encontraron el origen en un par de cuartos con dimensiones de nueve metros cuadrados cada uno, por lo que se enfocaron en sofocar las llamas y realizar acciones que permitieran ventilar el lugar y así evitar un nuevo incendio.

"El material que se quemó fue papelería y archivo del mismo establecimiento y gracias a la pronta exacción de los campamentos se evitaron perdidas mayores tanto económicas como culturales", informó Protección Civil de Guadalajara.

Felipe López Sahagún, explicó también que los dos cuartos donde encontraron con presencia de llamas se encuentran aproximadamente a 15 metros de distancia uno del otro y ambos en la planta alta del inmueble, por lo que no se descarta alguna negligencia o que estos incendios pudieran haber sido provocados, pues no parecían tener relación uno y otro al generarse, no obstante, será después de un peritaje cómo se pueda determinar las causas de estos siniestros que pusieron en riesgo parte del patrimonio cultural de la capital de Jalisco.

MC