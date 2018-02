No es mi hijo el de los videos de la PGJ: padre de Marco Antonio

Ciudad de México

El padre de Marco Antonio Sánchez, el estudiante de la UNAM que desapareció cinco días después de haber sido detenido por elementos de la SSP capitalina, aseguró que no es su hijo el que se ve en los videos que presentó hoy la Procuraduría.

En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, dijo que el sábado los llamaron de la Procuraduría para que vieran los videos y desde ese momento les señalaron a los funcionarios que quien se veía en ellos no era el joven de 17 años.

"De antemano ahí su mamá luego, luego dijo no es mi hijo, no es lo mismo cuando los videos que vimos en Tlalnepantla, borrosos y todo y dijimos ese sí es mi hijo. Su mamá, con perdón de la palabra, les dijo que ella no se chupaba el dedo y que no era una tonta como para avalar ese video y que está fuera de contexto", expresó.

Cuestionó que faltan los videos donde los policías golpean a su hijo, lo esposan y lo bajan "salvajemente".

"En ese video falta complementar donde el policía le da el cabezazo, porque mi hijo todavía tiene secuelas del golpe, eso no lo ven. Falta donde la policía del Metrobús detiene a su amigo porque su amigo quiere ir con él", dijo.

Aseguró que la versión de que la policía agredió físicamente a Marco Antonio la dio el amigo que lo acompañaba cuando fue detenido e incluso intentó defenderlo y por eso la oficial del Metrobús intervino.

El padre del estudiante de la Preparatoria 8 afirmó que su hijo no tiene ningún antecedente clínico ni penal y dijo que está mejorando, pero aún están esperando los resultados de los exámenes que se le han practicado.

"Es un niño sano, gracias a eso va saliendo poco a poquito de esta situación", indicó.

Por su parte, el abogado de la familia, Simón Hernández, dijo que en el caso hay una serie de irregularidades graves y violaciones a la ley, ya que los padres del joven no lo reconocieron en la diligencia que se les citó y se pidió a las autoridades que dejaran de difundir información en medios de comunicación porque pudiera ser una situación revictamizante.

"El procurador, violando esta suspensión de amparo, violando la voluntad de los papás y sobre todo, los derechos de Marco Antonio como víctima del delito, hace este pronunciamiento público, queriendo señalar que Marco Antonio fue liberado por los policías, de lo cual no hay ninguna constancia (...) Nos parece muy grave que las altas autoridades de la Ciudad de México insistan, en lugar de esclarecer, en revictimizar y culpabilizar a Marco Antonio de lo que sucedió porque no han podido establecer qué fue lo que pasó en esos días que él estuvo desaparecido", expresó.

El padre de Marco Antonio llamó a la Procuraduría capitalina a que ya no victimicen a su hijo y se "dediquen a lo de su salud, que es lo más importante ahorita a lo que están haciendo".

El abogado dijo que es grave que la dependencia capitalina siga ventilando información en medios de comunicación, "en realizar una especie de juicio paralelo, con una pretensión de exonerar a las autoridades porque eso no genera condiciones para una investigación ni objetiva ni imparcial".





