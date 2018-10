Quiebra de Sears, presagio de lo que viene

“Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.



Sears, un ícono del comercio de Estados Unidos por 125 años, se declaró en quiebra el lunes pasado, víctima de las nuevas tendencias del comercio. Que su fracaso sirva de advertencia para los negocios minoristas en México. Más les vale estar listos ante la embestida que viene del comercio digital, encabezada por Amazon.com, o sufrirán el mismo desenlace.



La de Sears fue, hasta hace relativamente poco tiempo, una historia de éxito. A lo largo del siglo pasado introdujo una serie de innovaciones que la posicionaron como la tienda minorista preferida de los estadunidenses; millones de consumidores añoraban sus catálogos. Introdujo marcas propias de gran aceptación y una tarjeta de crédito que acabó convirtiéndose en un negocio independiente. Fue pionera en el formato de tiendas departamentales.



Pero el mundo de los negocios no mira al pasado. Si no se continúa innovando entonces habrá otras empresas que lo harán. Con el paso del tiempo, la manera en que compran los consumidores fue cambiando y Sears no se pudo adaptar. Primero fue la entrada de grandes almacenes minoristas como Walmart y después, en lo que representó su tiro de gracia, la creciente popularidad del comercio electrónico.



En la última década tuvo que endeudarse, despedir gente y cerrar tiendas para sobrevivir, pero la realidad es que su destino parecía escrito. Intentos de ajustar su estrategia jamás fructificaron. Desde 2010 no genera utilidades, el precio de su acción pasó de más de 60 dólares hace ocho años a centavos la semana pasada.



El riesgo ahora es que la reciente bancarrota de Sears se convierta en liquidación. Esto implicaría la venta o el cierre de sus 700 tiendas y el despido de sus cerca de 70 mil empleados. Todavía puede evitar este desenlace, pero no se ve fácil. Sears Canadá, una compañía independiente de Sears EU, fue liquidada el año pasado. (Sears México también es independiente, pero goza de una mucha mejor salud financiera que sus homónimos extranjeros).



Lo que sucede en EU muchas veces sirve de preludio de lo que ocurrirá en México. Es cuestión de tiempo para que las mismas fuerzas que sentenciaron a Sears impacten de lleno los negocios minoristas del país. Amazon ya está operando aquí y solo podemos esperar que su presencia crezca.



No será fácil resistir la embestida del comercio electrónico para la mayoría de los negocios minoristas del país. Aquellos que han logrado salvarse en EU, como Best Buy, lo han hecho gracias a que actuaron oportuna y agresivamente para reinventar su modelo de negocios y a que invirtieron una salvajada de dinero en transformarse. Muchos negocios minoristas mexicanos no tendrán más que poner sus barbas a remojar.

