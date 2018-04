Trump: sin Guardia Nacional en California crecerá el crimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que los niveles de criminalidad en California aumentarán, luego de que el gobierno de ese estado rechazara desplegar a la Guardia Nacional en su frontera con México.

"Parece que Jerry Brown y California no están buscando seguridad y protección a lo largo de su frontera. No puede llegar a un acuerdo con la Guardia Nacional para patrullar y proteger la frontera", escribió el mandatario, aludiendo al gobernador del estado, con quien en más de una ocasión ha tenido desacuerdos en el tema migratorio.

Looks like Jerry Brown and California are not looking for safety and security along their very porous Border. He cannot come to terms for the National Guard to patrol and protect the Border. The high crime rate will only get higher. Much wanted Wall in San Diego already started!