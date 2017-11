Adela Micha transmitirá en vivo 12 horas en redes sociales

Ciudad de México

Entrevistas que van desde políticos y académicos hasta youtubers y especialistas del cine porno serán transmitidas en vivo durante un total de 12 horas ininterrumpidas en Facebook y YouTube, ello en el llamado Maratón de Saga Live, la primera en su tipo que se haya hecho en México y la cual está encabezada por la periodista Adela Micha.

En entrevista para MILENIO relató que la idea surgió cuando "estaba viendo la serie de House of Cards, —la más reciente temporada—, un episodio en el que un candidato a la presidencia estuvo toda una noche respondiendo e interactuando a través de las redes sociales con la gente, entonces, yo dije, eso tendríamos que empezar a hacerlo. Quiero hacer un maratón de 12 horas ininterrumpidas de transmisión, lo comenté con mi equipo, sugerí que fuera en la noche y nadie lo cuestionó.

Respecto al horario en el que se eligió hacer la innovadora transmisión dijo "me parece que es un reto aún más interesante hacerlo de noche, siento que muchas veces te despiertas, te da insomnio, estás buscando—eso me pasa a mí—, y por lo menos te encuentras algo que te hace compañía, entonces se me ocurrió hacer esta aventura".

Destacó que además de ser único la transmisión de este tipo en México, el Maratón de Saga Live también resaltará por su frescura ya que "habrá de todo, gente que se dedica a la política, al arte, actores, actrices, cantantes, maquillistas, académicos, intelectuales, en fin, habrá de todo y para todos los gusto (...) Contaremos con gente de todas las trincheras y de todos los quehaceres".

Algunos de los famosos que estarán son la Sonora Santanera, Merenglass, Pepe y Teo, Odín Dupeyron, Tres Tristes Tigres, Urband 5, entre otros.

También señaló que todas las personas "podrán estar interactuando, como todos los días, por medio de las redes sociales, esa es la maravilla de éstas, la inmediatez".

Adela Micha concluyó invitando a las personas a ser parte de esta transmisión especial " a que corran esta aventura con nosotros. Mi equipo de trabajo y yo somos como bandoleros que vamos tras nuestra nueva aventura y ojalá la gente la comparta al encontrar algo que sea de su interés".

