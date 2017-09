Así luce locación de “Despacito” después del huracán ‘María’

Ciudad de México

Luis Fonsi y Daddy Yankee se suman a la lista de figuras públicas que no han dudado en demostrar su apoyo a Puerto Rico, luego de la devastación que sufrió por el paso del huracán 'María'.

Fonsi subió una fotografía a sus redes sociales en la que se puede observar el antes y el después del barrio La Perla de San Juan, lugar en el que comienza el video de 'Despacito'.

"Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar PR." fue lo que escribió el cantante al pie de la instantánea.





'María' golpeó a Puerto Rico el pasado 20 de septiembre, causando considerables daños.









