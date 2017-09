Jennifer Lopez donará 1 mdd para damnificados en Puerto Rico

Jennifer Lopez anunció este domingo que donará 1 millón de dólares de los ingresos obtenidos de su show en Las Vegas, para ayudar a las personas afectadas por el huracán 'María' que golpeó a El Caribe y Puerto Rico.

"Alex Rodríguez y yo, ambos neoyorquinos, estamos utilizando todos nuestros recursos y relaciones en entretenimiento, deportes y negocios para obtener el apoyo para restaurar Puerto Rico y El Caribe", dijo en una transmisión en Twitter.

I stand with @NYGovCuomo and the people of Puerto Rico! #UnidosPorPuertoRicohttps://t.co/TDLWgkn3zi