Los mejores discos del 2017

Si ya estás harto de regalar o recibir las mismas cosas en estas fiestas decembrinas, como la corbata aburrida que tu tía te regala cada año o el obsequio más fácil de todos: un libro, ya no busques más. Aquí te dejamos una lista de los 10 mejores discos de acuerdo con la revista Rolling Stone.

10. Sam Smith, 'The Thrill of It All'

El destacado es "Él", un inspirador lacrimógeno sobre el amor queer y la intolerancia cultural que, en su manera subestimada y cargada de evangelio, es un himno de derechos civiles LGBTQ. Es el sonido de un hombre gay que intenta llegar a una audiencia universal en sus propios términos, y lo logra exitosamente.







9. Migos, 'Culture'

Los ganchos de efectos de sonido provienen de los teclados y sus propias bocas, cada bwah, skrrrt, brrrup significa su capacidad de transformar nada en algo, y viceversa, en un abrir y cerrar de ojos.







8. Queens of the Stone Age, 'Villains'

Llamaron a una asistencia sorprendente para el séptimo álbum de los rockeros de SoCal, el genio de Top 40, Mark Ronson, que anima grooves de Zeppelin como "Feet Do not Fail Me" y "Head Like a Haunted House", jugando el swing en su puntal.







7. Taylor Swift, 'Reputation'

Taylor hizo un regreso espectacularmente audaz con este palacio resplandeciente de rencores lujosos y ritmos de trampas cristalinas, cuya superficie ultra pulida oculta algunas de las canciones más reales y vívidas de Swift.







6. Khalid, 'American Teen'

La nueva voz más distintiva del año fue una estrella adolescente, no una estrella consolidada. Sus voces conversacionales establecieron un nuevo tipo de R&B: relajado, pero cargado con la lucha emocional abierta.







5. LCD Soundsystem - 'American Dream'

James Murphy reúne a su antigua pandilla de virtuosos punk-funk de Nueva York para una verdadera paranoia festiva, en el American Dream magistralmente 'encabronado', no puede decidir si está haciendo un álbum de fiesta para el fin del mundo o un álbum de apocalipsis para el final de la fiesta.







4. Kesha - 'Rainbow'

Después de sus tribulaciones legales, cualquier cosa que Kesha publicara tendría un barniz de triunfo. Pero este regreso, siete años desde su debut, fue un grito guerrero artístico más potente de lo que cualquiera podría haber esperado.







3. U2 - 'Songs of Experience'

Es un mito de creación de rock & roll que manifiesta la magia eterna de la música, entregada por una banda que se niega a dejar que se desvanezca.







2. Lorde - 'Melodrama'

A los 20 años, la prodigio adolescente de "Royals" elevó el listón, combinando las vistas masivas de la música electrónica junto con la escala humana y hecha a mano en su segundo LP, con la ayuda del coproductor Jack Antonoff. Pero su mayor logro fue hacer que el pop del siglo XXI se sintiera tan genuinamente íntimo como enorme.







1. Kendrick Lamar - 'Damn.'

La voz más poderosa del rap en la cima absoluta de su juego, sin nada más que probar que su poder de permanencia. Es un sentimiento fácil de relacionar, pero basado en la evidencia, uno se imagina que tiene poco de qué preocuparse.



