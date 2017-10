Lupita Nyong'o narra su historia con Harvey Weinstein

Ciudad de México

Lupita Nyong'o dijo que ella también fue víctima de acoso sexual por parte de Harvey Weinstein. La actriz narró su experiencia en un texto publicado en el New York Times, donde asegura que en total fueron cinco los encuentros importantes que tuvo con el productor de Hollywood, quien actualmente es señalado por más de 30 mujeres, cuatro de las cuales lo acusan de violación.

Tras asegurar que se ha "sentido sola desde que ocurrió y me he culpado a mí misma igual que las demás mujeres que han compartido sus historias", Lupita Nyong'o detalla los cinco encuentros que tuvo con Weinstein.

>>Primer encuentro: "Cuidado, porque puede ser un abusador"

Nyong'o y Weinstein se conocieron en Alemania, en 2011. "Fue en la ceremonia de premios de Berlín, cuando todavía estudiaba en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Un intermediario me lo presentó como 'el productor más poderoso de Hollywood", relata.

"Como una actriz aspirante que era, estaba ansiosa por conocer a gente de la industria, pero el que me lo presentó me dijo: 'Él es un buen contacto en la industria, pero cuidado porque puede ser un abusador'", señala la actriz de origen mexicano.





>>Segundo encuentro: "Quería darme un masaje"

"Poco tiempo después de conocernos en Berlín, Harvey me escribió invitándome a asistir a la proyección de una película. Me dijo que la veríamos junto a su familia en su casa en Westport, Conn".

En la casa del productor se encontraban sus pequeños hijos y sus empleados domésticos. "Después del almuerzo llegamos a su casa, conocí a su personal y a sus hijos. Me llevó a un breve recorrido por la casa antes de que nos reuniera a todos en la sala de proyección para ver la película", narra.

Sin embargo, apenas empezada la proyección de la película, Lupita fue llamada por Weinstein. "Pero a los 15 minutos, Harvey vino a buscarme y me dijo que quería mostrarme algo. Protesté porque quería terminar la película, pero insistió en que fuera con él, dictando la ley como si yo también fuera uno de sus hijos. No quería otro lío ante sus hijos, así que salí de la habitación con él".

La actriz agrega: "Harvey me llevó a su dormitorio, y dijo que quería darme un masaje. Pensé que estaba bromeando al principio. Me sentí insegura. Entré en pánico un poco y pensé rápidamente en ofrecerme yo a hacerle los masajes y así tomar el control para ganar tiempo y saber en todo momento dónde estaban sus manos. Estuvo de acuerdo con esto y se acostó en la cama. Empecé a masajearle la espalda para ganar tiempo, para descubrir cómo librarme de esta situación indeseable. En poco tiempo dijo que quería quitarse los pantalones. Le dije que no hiciera eso y le informé de que me haría sentir extremadamente incómoda. Se levantó de todos modos para hacerlo y me dirigí a la puerta, diciendo que no estaba del todo cómoda con eso. 'Si no vamos a ver la película, debo regresar a la escuela', le dije.

"Abrí la puerta y me puse de pie junto al marco. Se puso la camisa y volvió a mencionar lo terca que era. Estuve de acuerdo, con una risa fácil, tratando de salir de la situación de forma segura. Después de todo, estaba en su casa con sus empleados, pero me parece que era una habitación insonorizada", relata.

"No sabía cómo proceder sin poner en peligro mi futuro. Pero supe que no aceptaría ninguna visita más a sitios privados con Harvey Weinstein", concluye Nyong'o sobre su segundo encuentro con el productor.

(La gala del Oscar 2014 reunió a Lupita Nyong'o y Angelina Jolie con Harvey Weinstein, a quien ahora acusan de acoso sexual)





>>Tercer encuentro: "Él sabía ser encantador"

Ambas celebridades volvieron a encontrarse para la lectura del guión de un proyecto de la Weinstein Company. Según relata Nyong'o, el productor le dijo que podía asistir con quien quisiera. Más tarde, ambos acudieron a un restaurante, acompañados de los amigos de la actriz.

"Él sabía cuándo ser encantador si quería algo. Era definitivamente un abusador, pero podía ser realmente encantador, lo que era confuso. Me fui pensando que quizá él había aprendido cuáles eran mis límites y los iba a respetar", relata Nyong'o.





>>Cuarto encuentro: "Si quieres ser actriz, debes hacer estas cosas"

Nyong'o y Weinstein volvieron a verse en Nueva York, para la proyección de la película El romance del siglo. La actriz señala que acudió sola pues ya se sentía más segura tras su último encuentro.

Sin embargo, después de la proyección fueron a un restaurante en TriBeCa, donde la asistente de Weinstein le dijo que iban a estar los dos solos durante la cena. "Antes de que llegaran los aperitivos, anunció: 'Dejémonos de cosas. Tengo una habitación privada arriba donde podemos tomar el resto de la cena'. Me quedé pasmada. Le dije que prefería comer en el restaurante. Me dijo que no fuera tan ingenua. Que si quería ser una actriz, tenía que estar dispuesta a hacer este tipo de cosas. Dijo que había salido con las famosas actrices X y Y, y que viera dónde las había llevado".

Finalmente, la actriz se armó de valor para rechazar la propuesta del productor, quien no se tomó nada bien la negativa: "No tienes ni idea de lo que estás rechazando", le espetó él.

"Con todo el respeto, no sería capaz de dormir por la noche si hiciera lo que me pides, así que debo pasar", respondió Nyong'o. "Antes de irme, tenía que asegurarme de no haber despertado una bestia que arruinaría mi nombre y destruiría mis posibilidades en el negocio antes incluso de estar en él. 'Sólo quiero saber si estamos bien', le dije'. 'No sé tu carrera, pero tú estarás bien', me dijo. Pareció una amenaza y un consuelo al mismo tiempo. ¿De qué?, no podía estar segura".





>>Quinto encuentro: "Prometió respetarme en el futuro"

Fue en Toronto, en septiembre de 2013, donde ambos se reencontraron tras el estreno de 12 años esclavo. "Me dijo que no podía creer lo rápido que había llegado a donde estaba, y que me había tratado muy mal en el pasado. Estaba avergonzado de sus acciones y prometió respetarme en el futuro. Se lo agradecí y me fui. Pero me hice una promesa a mí misma, no trabajar nunca con Harvey Weinstein".

Tras ganar el Oscar, Weinstein le ofreció un papel en un encuentro que sostuvieron en Cannes, pero Lupita respetó la promesa que se había hecho. "Ése fue mi último encuentro personal con Harvey Weinstein. Lo comparto ahora porque ahora sé lo que no supe entonces. Yo fui parte de una comunidad creciente de mujeres que lidiaron en secreto con el acoso de Harvey Weinstein".

La actriz finaliza: "Ahora alzo la voz para contribuir a poner fin a la conspiración del silencio".

>>La caída de Weinstein

El productor, que dice padecer un trastorno, se ha retirado para recibir rehabilitación. Mientras tanto, su propia compañía ya lo despidió y la Academia de Cine de Hollywood decidió expulsarlo, "no solo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus colegas, sino también para enviar un mensaje: ha finalizado la época de acoso sexual en nuestra industria."





