Rose McGowan pone en jaque a Weinstein, Affleck, Damon y Amazon

Rose McGowan dijo en redes sociales que Harvey Weinstein la violó en 1997, cuando ella tenía 23 años, pero no sólo eso, la actriz estadunidense nacida en Italia también se ha pronunciado contra Ben Affleck, Matt Damon y contra Roy Price y Jeff Bezos, cabezas de Amazon Studios.

Pero ¿quién es ella y qué es exactamente lo que ha dicho contra cada uno de los hombres antes mencionados?

Popular por películas como Scream y series como Charmed (Hechiceras), la actriz no figuró en los artículos publicados por The New York Times y New Yorker que dan testimonio de los episodios de acoso sexual cometidos por Harvey Weinstein.

Sin embargo, con el pasar de los días McGowan ha emergido como una especie de vengadora denunciante en el caso, lo que le ha valido incluso la suspensión de su cuenta en Twitter por medio día.





McGowan contra Harvey Weinstein

La actriz es una de las mujeres que alcanzó un acuerdo económico con Weinstein para no denunciarlo por acoso sexual: recibió 100 mil dólares en 1997, luego de haber sido violentada por el productor en el Festival de Cine de Sundance, cuando ella tenía 23 años.

Sin embargo, ayer McGowan finalmente lo dijo de forma directa: "HW me violó". La revista The Hollywood Reporter informó que la actriz confirmó que se refería a Weinstein.

Ya el año pasado, cuando circuló el video en el que Donald Trump hablaba sobre su "libertad" para tocar a las mujeres, McGowan aprovechó el hashtag #WhyWomenDontReport ("por qué las mujeres no denuncian") para compartir que fue violada por un directivo de un estudio de cine, pero sin decir nombres.

Weinstein coverup? Rose McGowan Calls Out Matt Damon, Russell Crowe, Ben,/Casey Affleck in Latest Harvey Weinstein Tweets pic.twitter.com/4ZsgLJGTcA

— Daryl Montgomery (@nyinvesting) 10 de octubre de 2017







McGowan e Isa Hackett contra Amazon Studios

La actriz, ahora de 44 años, denunció también en Twitter que Amazon Studios ignoró sus acusaciones contra Harvey Weinstein cuando alzó la voz. Dijo también que, en represalia, la compañía canceló una serie escrita por ella que ya había sido aprobada.

"Le dije al jefe de tu estudio (Roy Price) que HW me violó", escribió ayer McGowan en un tuit enviado al director de Amazon, Jeff Bezos. "Lo dije una y otra vez. Me dijo que no había pruebas, y le contesté que yo era la prueba".

La actriz subrayó que Amazon ganó un "Oscar sucio por financiar a violadores".

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 de octubre de 2017







Hoy, la compañía informó que Roy Price fue suspendido después de que Isa Hackett, una productora de la serie de The Man in the High Castle, lo acusara de acoso sexual.

"Roy Price ha sido suspendido con efecto inmediato. Estamos revisando nuestras opciones para los proyectos que tenemos con The Weinstein Company", dijo un portavoz.

Isa Hackett, la hija de Philip K. Dick, en cuyo trabajo está basada la serie, contó que Price le dijo "te encantará mi pene" mientras estaban en un taxi de camino a una fiesta para los empleados de Amazon en julio de 2015.

El hombre también dijo "sexo anal" en el oído de Hackett delante de otros ejecutivos, mientras ella estaba hablando con ellos en la fiesta, contó la productora.

Hacket aseguró que en aquel momento informó del incidente a los ejecutivos de Amazon y que ahora, tras leer las denuncias de las víctimas de Weinstein, decidió hacerlo público.



Hilarie Burton y Rose McGowan contra Ben Affleck

Cuando Ben Affleck dijo en Facebook sentirse triste y que se preguntaba "qué puedo hacer para asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a otras mujeres", el actor recibió numerosas críticas y fue acusado de haberle tocado un seno a una conductora de MTV sin su consentimiento en 2003.

"Actué de forma inapropiada con la señorita Burton y me disculpo sinceramente", dijo el director de Argo, luego de que la actriz y conductora recordara el incidente. "En ese entonces me reí para no llorar", escribió Burton en Twitter.

Girls. I'm so impressed with you brave ones. I had to laugh back then so I wouldn't cry. Sending love. — Hilarie Burton (@HilarieBurton) 11 de octubre de 2017







Por su parte, Rose McGowan aseguró que Affleck estaba al tanto del comportamiento de Harvey Weinstein, por lo que no dudó en tacharlo de "mentiroso" cuando el actor se pronunció contra el productor.

"Ben Affleck, fuck off" y "mientes", fueron algunos de los mensajes de la actriz.

The New York Times preguntó a McGowan si insinuaba que Affleck sabía lo que Weinstein le hizo porque ella se lo había contado. "Eso es exactamente lo que estoy diciendo", contestó la actriz sin abundar en detalles.

Ambas estrellas compartieron créditos en Going All the Way (1997) y Phantoms (1998).



Ben Affleck fuck off — rose mcgowan (@rosemcgowan) 10 de octubre de 2017







(Rose McGowan y Ben Affleck compartieron créditos en 'Phantoms')







Sharon Waxman y Rose McGowan contra Matt Damon

Sharon Waxman, creadora del sitio especializado en negocios del espectáculo The Wrap, aseguró haber recogido en 2004, cuando era periodista de The New York Times, el testimonio de una mujer que había concluido un acuerdo de confidencialidad con Weinstein tras haber sido agredida sexualmente por él.

Waxman dice que fue blanco de presiones y que la dirección editorial del diario cedió ante Weinstein durante estas investigaciones, negándose a publicar sus informaciones. También dijo que fue contactada por el actor Matt Damon, quien trató de disuadirla de ir más lejos, lo que el actor negó este martes.



Damon, quien solía colaborar con Weinstein y ganó un Oscar por coescribir Good Will Hunting con Affleck, dijo que desconocía los detalles sobre el comportamiento de Weinstein.

El lunes, Rose McGowan escribió en Twitter: "¡Mientes!" y después agregó en otro mensaje: "Eh, Matt Damon, ¿cómo te sientes siendo un aprovechado sin escrúpulos que permanece en silencio?".

Ante las acusaciónes, Damon dijo el martes a Deadline: "Esta mañana me sentí mal hasta las entrañas. Este tipo de cosas no puede suceder".

"¡Mientes!", reprochó McGowan, otra vez a través de Twitter.

I hope Matt Damon can stop lecturing us long enough to explain why he used his fame to protect the sexual predator Harvey Weinstein. pic.twitter.com/rOSzbdjnEf

— Dr. Milton Wolf (@MiltonWolfMD) 9 de octubre de 2017











¿Represalias contra McGowan?

Tras los mensajes contra Affleck, Twitter suspendió el miércoles la cuenta de Rose McGowan por 12 horas. "Durante este periodo no puede enviar tuits o retuits, a menos que elimine tuits que violan nuestras reglas", explicó a la actriz una notificación de la red social

La suspensión de la cuenta de McGowan en Twitter propició que usuarios y usuarias llamaran a un boicot de 24 horas a la red social, bajo el hashtag #WomenBoycottTwitter.

Tras reactivar la cuenta de la actriz, Twitter publicó una aclaración:

Nos pusimos en contacto con el equipo de la Sra. McGowan. Queremos explicar que su cuenta fue bloqueada temporalmente porque uno de sus tuits incluyó un número de teléfono privado, lo cual viola nuestros términos de servicio.

El tuit se eliminó y su cuenta fue reactivada. Seremos más claros sobre estas políticas y decisiones en el futuro.

Twitter se enorgullece de potenciar y respaldar las voces de nuestra plataforma, especialmente aquellas que hablan la verdad al poder. Estamos con las valientes mujeres y hombres que usan Twitter para compartir sus historias; trabajaremos duro todos los días para mejorar nuestros procesos y así proteger esas voces.



We have been in touch with Ms. McGowan's team. We want to explain that her account was temporarily locked because one of her Tweets included a private phone number, which violates our Terms of Service. 1/3 — Twitter Safety (@TwitterSafety) 12 de octubre de 2017











