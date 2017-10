¿Quién es Harvey Weinstein?

Los Ángeles

Meryl Streep lo llamó "dios", pero Harvey Weinstein cayó bruscamente del Olimpo en que lo colocó Hollywood para encarar las espeluznantes acusaciones de acoso y abuso sexual que terminan rápidamente con su brillante carrera.

Weinstein, de 65 años y más de 100 kilos, fue una de las personas más influyentes en la industria del cine de Estados Unidos, con el poder de construir o destruir carreras con un pestañeo. Con su hermano Bob construyó una fábrica de éxitos de taquilla, con 80 premios Óscar y más de 300 nominaciones.

Y todo se fue al basurero por este escándalo develado por el diario The New York Times y alimentado por la revista The New Yorker.

Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux, dijeron, entre otras actrices, haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor. Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan y una otra mujer que permanece bajo el anonimato lo acusan de violación.

El sábado fue expulsado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, una semana después de que fuera despedido de The Weinstein Company (TWC), que fundó con Bob en 2005 después de salir de Miramax, el primer estudio que fundaron juntos en 1979 y vendieron a Disney en 1993.

El nombre es la combinación de su madre Miriam -que trabajó como recepcionista cuando nació el estudio en principio para distribuir filmes independientes- y su padre Max, un cortador de diamantes amante del séptimo arte.

Esa pasión la inculcó a estos dos muchachos de Queens, Nueva York, que produjeron conciertos en los 70 antes de convertirse en magnates del espectáculo.





- Dios -





Harvey -cuyas películas favoritas son 'Luces de la ciudad' con Charles Chaplin y 'Ayuno de amor'- llegó a llamarse el "sheriff de esta asquerosa ciudad sin ley" llamada Hollywood.

Entre las 16 nominaciones al Óscar a mejor película se cuenta 'El Aviador', 'Descubriendo el país de Nunca Jamás', 'Chicago', 'Pandillas de Nueva York', 'La vida es bella', 'En busca del destino', 'Tiempos violentos'... Todas aclamadas por el público y la crítica.

'Shakespeare enamorado' le dio una estatuilla como productor.

'El paciente inglés', 'El artista', 'El discurso del rey' y 'La dama de hierro' están también en la lista de los filmes que llegaron de su mano a la gloria del Óscar.

"Quiero agradecer a mi agente y a Dios... Harvey Weinstein", dijo Streep, al ganar en 2012 el Globo de Oro por su representación de la ex primer ministra británica Margaret Thatcher.

Al conocer las "vergonzosas" denuncias, de las que aseguró no tenía idea, se manifestó "horrorizada", lo mismo que han dicho numerosos artistas, directores y hasta políticos como el expresidente Barack Obama y la excandidata Hillary Clinton, que recibieron donaciones importantes de productores para sus campañas.

Fue una exitosa carrera de 30 años, el mismo tiempo que, según las publicaciones, mantuvo esta conducta indebida que también condenó la Academia de cine británica (Bafta), que también lo expulsó.





- Indios y vaqueros -





Weinstein nació el 19 de marzo de 1952 y ha dicho en varias entrevistas que a los 10 o 12 años, jugando a los indios y vaqueros, un palo le entró en el ojo y lo obligó a guardar reposo.

Sus padres trabajaban y el pequeño Harvey solía ir a casa de la vecina, una librera, a leer.

"A una edad temprana había leído las grandes historias y estaba embelesado. A lo mejor necesitaba ir a otro mundo", dijo al diario The Guardian en 2003.

Primero leyó 'Outline of History', de H.G. Wells, luego 'Lo que el viento se llevó' y después 'Guerra y paz', recordó por su parte en una entrevista con The Telegraph en enero de 2016.

Con una fortuna estimada en 150 millones de dólares, Weinstein era reconocido por sus contribuciones en campañas contra el sida, la diabetes juvenil, la esclerosis múltiple, además del partido Demócrata.

Weinstein, que niega los cargos de violación, ha dicho que buscará ayuda y pide un segundo chance.

Pero antes de que estallara el escándalo, llegó a decir, según varios medios: "la historia suena tan buena que quiero comprar los derechos para la película".













