Las reacciones de los famosos contra Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual

Harvey Weinstein, uno de los productores cinematográficos más poderosos de Hollywood e impulsor de carreras como las de Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o Kevin Smith, enfrenta acusaciones por acoso sexual, un tema que ha generado numerosas y distintas reaccionas entre las celebridades de Hollywood, muchas de las cuales han condenado los actos del productor.

Todo comenzó el jueves 5 de octubre, cuando el diario The New York Times publicó un informe según el cual Weinstein, cuyo estudio produjo éxitos como El discurso del rey, Shakespeare enamorado, Tiempos violentos o Django encadenado, había acosado a mujeres jóvenes que pretendían ingresar a la industria del cine.

El productor no sólo fue despedido de su propia compañía, sino que además ha sido señalado por una gran variedad de estrellas de Hollywood. Aquí te compartimos algunas de las más importantes reacciones:

Georgina Chapman

La esposa de Weinstein anunció que dejara a su marido. "Mi corazón esta roto por todas esas mujeres que sufrieron un terrible dolor debido a estos imperdonables actos. He tomado la decisión de dejar a mi marido", dijo este martes Chapman en un comunicado enviado a la revisa People.

Chapman y Weinstein se casaron en 2007 y tienen dos hijos, una niña de 7 años, y un niño de 4.









Leonardo DiCaprio

"No hay excusa para (cometer) acoso o agresión sexual, no importa quién seas ni a qué te dedicas", escribió el actor en Facebook. "Aplaudo la fuerza y el coraje de las mujeres que salieron adelante y han hecho su voz oir", agregó DiCaprio, que actuó en Gangs of New York, producida por The Weinstein Company.









Jennifer Lawrence

La actriz, que ganó el Oscar por la película Silver Linings Playbook, producida por The Weinstein Company, envió un comunicado a Variety en el que dijo sentirse "profundamente perturbada al oír las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein."

"Trabajé con Harvey hace cinco años y no viví ninguna forma de acoso ni sabía de ninguna de estas acusaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y absolutamente perturbador. Mi corazón está con todas las mujeres afectadas por estas terribles acciones. Y quiero agradecerles por su valentía para salir adelante", agregó.









Viola Davis

"El depredador quiere tu silencio. Eso alimenta su poder, su derecho y quieren que eso alimente tu vergüenza", dijo Davis en un comunicado enviado a Variety.

"Nuestros cuerpos no son botín de guerra... no son un trofeo que coleccionar para alimentar su ego. ¡Son nuestros! ¡No les pertenecen! Y cuando los toman sin tu consentimiento, eso los destruye... como un virus. A los depredadores... Weinstein, el extraño, el pariente, el novio... les digo a ustedes: Pueden elegir su pecado, pero no las consecuencias. A las víctimas (les digo): Las veo, les creo y estoy escuchándolas", finalizó la ganadora del Emmy.

Davis actuó en la cinta producida por The Weinstein Company Kate & Leopold.









Colin Firth

El actor ganó el Óscar por El discurso del rey, película producida por la compañía de Weinstein. En un comunicado enviado a The Guardian, Firth dijo que, tras saber de las acusaciones de acoso sexual contra Weinstein, sintió náuseas por haberse beneficiado del apoyo del productor.

"Era un hombre poderoso e imponente al que hacer frente. Debió ser aterrador para esas mujeres pararse y denunciarlo. Y (también) horrible ser sometido a ese tipo de acoso. Aplaudo su coraje. Han provocado un despertar en nuestra industria. Espero que esto sea de ayuda para otros, tanto en nuestra industria como en cualquier otra", dijo el actor en el comunicado.









Meryl Streep

La multipremiada actriz, que trabajó en películas producidas por The Weinstein Company como Music of the Heart, The Giver y August: Osage County, dijo que el comportamiento del productor es "inexcusable".

"Las intrépidas mujeres que alzaron sus voces para exponer este abuso son nuestras heorínas", dijo la actriz en un comunicado enviado a The Huffington Post.

"Una cosa debe quedar clara. No todo el mundo lo sabía. Harvey apoyaba el trabajo ferozmente, era exasperante pero respetuoso conmigo en nuestra relación de trabajo, y con muchos otros con los que trabajó profesionalmente. No sabía sobre estos delitos: no sabía acerca de sus acuerdos financieros con actrices y colegas; no sabía si tenía reuniones en su habitación de hotel, en su cuaro de baño u otros actos inapropiados y coercitivos", expresa Streep en su mensaje.

"Y si todo el mundo lo sabía, no cre que todos los reporteros de entretenimiento y mos medios de comunicación habrían descuidado (el tema) durante décadas para escribir sobre él", agrega la actriz.

"Cada voz valiente que se levanta, escucha y es acreditada por nuestros medios, en última instancia, cambiará el juego", finaliza Streep.









Mark Ruffalo

El pasado domingo, el actor escribió en Twitter: "Para ser claro, lo que Harvey Weinstein hizo fue un desagradable y horrible (acto de) abuso de poder. Espero que ahora estemos frente al comienzo del fin de este tipo de abusos."

Este martes, durante la promoción de la película Thor: Ragnarok, el actor volvió a pronunciarse contra el abuso sexual. "Está mal si es el presidente, está mal si es Harvey Weinstein, está mal si es quien sea que lo cometa. Tenemos que ponernos de pie para respaldar a las mujeres que lo han vivido en un sistema en el que básicamente ha estado (este problema) durante años y han tenido que negociar con ello."

"Esta mierda no puede seguir", agregó Ruffalo. "Tenemos que denunciarlo, incluso si es en nuestra propia comunidad."

Charlize Theron

La actriz, que participó en películas de la Weinstein como The Cider House Rules, Reindeer Games y The Yards, dijo no sentirse sorprendida ante las acusaciones sexuales contra el productor.

"Las mujeres que han hablado acerca del abuso (que vivieron) son valientes y heroicas y, a pesar de que no tuve una experiencia personal como esa con Harvey Weinstein, desafortunadamente no puedo decir que me siento sorprendida", dijo la actriz a BuzzFeed en un comunicado. "Esta cultura siempre ha existido, no sólo en Hollywood, sno alrededor del mundo."

Theron agregó: "Muchos hombres en posiciones de poder se han salido con la suya por mucho tiempo. Y no podemos culpar a las víctimas aquí. Muchas de estas mujeres son jóvenes y recién empiezan en sus respectivos campos, y no han tenido absolutamente ninguna manera de hacerle frente a un hombre con mucha más infuencia que ellas. Si ellas hablan, podría ser el fin de su carrera. Éste es un paso adelante para cambiar esa cultura, y estas jóvenes mujeres necesitan saber que tienen un sistema de apoyo, que no debería dejar que nada como esto les ocurra. Y quiero que todas ellas sepan que estoy aquí para apoyarlas."









George Clooney

El actor calificó el comportamiento de Weinstein como "indefendible" y dijo que es momento de que se le preste mayor atención al tema del acoso sexual.

"Cada vez que ves a alguien usando su poder e inflencia para sacar ventaja de alguien sin poder y sin influencia, y tú no hablas, estás siendo un cómplice. No hay duda sobre ello", dijo el actor.

"Antes, la gente no le ponía mucha atención a esto. Ahora tenemos que hacerlo. Es el momento para comenzar a austar a este tipo de personas para que no actúen de esa forma nunca más", agregó.











Kate Winslet

La actriz, que trabajó por primera vez con la Weinstein Company en 1999, se pronunció contra el productor en un comunicado enviado a Variety.

"La manera en que Harvey Weinstein trató a estas vulnerables y talentosas jóvenes no es la forma que ninguna mujer debería considerar aceptable en ningún lugar de trabajo", señaló Winstet.

"No tengo duda de que para ellas este tiempo ha sido y seguirá siendo extremadamente traumático. Abrazo y saludo su profunda valentía, y apoyo totalmente este necesario nivel de denuncia contra alguien que se ha comportado de manera repugnante y asquerosa. Su comportamiento es, sin duda, vergonzoso y espantoso. Esperaba que estas historias fueran sólo rumores, pero tal vez todos hemos sido ingenuos. Eso me pone furiosa. No debe haber tolerancia para este degradante y vil trato que se les da a las mujeres en cualquier lugar de trabajo, en cualquier parte del mundo", finalizó la actriz.









Jessica Chastain

La actriz que ha protagonizado varias películas de The Weinstein Company escribió en Twitter: "Me destroza el corazón". Más tarde agregó: "Sí. Estoy harta de que los medios animen sólo a las mujeres a hablar. ¿Qué pasa con los hombres? Tal vez tengan miedo de observar su propio comportamiento".

Michael Keaton

El actor se pronunció en Twitter de la siguiente manera: "Harvey Weinstein, amigos. ¡Asqueroso y espeluznante! Así es el líder del mundo libre, por cierto".

Benedict Cumberbatch

El actor dijo sentirse "totalmente disgustado por las revelaciones en torno a las horribles e imperdonables acciones de Harvey Weinstein".

En un comunicado enviado a BuzzFeed, el protagonista de la serie sobre Sherlock Holmes aregó: "Necesitamos de manera conjunta ponernos de pie y apoyar a las víctimas de abuso, así como a las valientes e inspiradoras mujeres que han hablado en contra de él y decir que las escuchamos y les creemos. De esta manera, las demás (víctimas de acoso sexual) tendrán el valor con nuestro apoyo para hablar y hablar, pero no debemos esperar hata que haya más historias como ésta. Nosotros, como industria y como sociedad en general, necesitamos hacer nuestra parte. Deber haber cero tolerancia para cualquier comportamiento de este tipo en cualquier ámbito de la vida. Le debemos eso a la valentía de estas mujeres, al salir adelante."









Nicole Kidman

"Como he hecho público anteriormente, apoyo y aplaudo a todas las mujeres y a estas mujeres que hablan en contra de cualquier tipo de abuso de poder, sea éste violencia doméstica, sexual o trabajo forzado. Tenemos que erradicar esta conducta", dijo la ganadora del Oscar en un comunicado enviado a la revista People.

La más reciente película de Kidman con la Weinstein fue Lion, por la que estuvo nominada nuevamente al premio de la Academia.









Ben Affleck

"Me siento triste y enojado al saber que un hombre con el que yo trabajé haya usado su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a tantas mujeres durante décadas", escribió el actor en Facebook.

"Esto es completamente inaceptable, y me pregunto a mí mismo que uedo hacer para asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a otras mujeres", agregó el actor.





Emmy Rossum

La actriz recurrió a Twitter para reprobar los actos de Weinstein. "La explicación del 'viejo dinosaurio' no cambia nada: décadas de usar su poder para intimidar mujeres con fines sexuales, es inexcusable."

James Gunn

El director de Guardiantes de la Galaxia publicó un texto en Facebook, titulado Sobre los depredadores sexuales en Hollywood (y en el mundo):

"Como hemos descubierto recientemente con las numerosas acusaciones por acoso sexual contra Harvey Weinstein, Bill Cosby, Roger Ailes y Bill O'Reilly, los depredadores sexuales no tienen afiliaciones políticas. Son republicanos, demócratas, comunistas, nazis. Tampoco saben de status o de ocupaciones."





Lena Dunham

La creadora y protagonista de la serie Girls publicó una nota en Instagram: "Desafortunadamente, éste no es un incidente aislado. Esto necesita parar. Es el momento justo para que Hollywood encienda una luz sobre sí mismo y haga cambios reales sobre el comportamiento que aceptamos de aquellos en el poder".

Dunham publicó además un artículo en The New York Times titulado Harvey Weinstein y el silencio de los hombres.









Ayer, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow testificaro contra Harvey Weinstein. Paltrow dijo que Weinstein trató de convencerla cuando tenía 22 años de que le diera un masaje en una habitación de hotel. Esto llevó a que, su entonces novio, Brad Pitt lo confrontara molesto en el estreno de una película.

Jolie dijo al Times que tuvo "una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud". Desde entonces se ha negado a trabajar con él y "le advierto a otras cuando lo hacen".









Un artículo publicado por el New Yorker, escrito e investigado por el corresponsal de NBC Ronan Farrow, afirma que 13 mujeres han dicho que Weinstein las acosó sexualmente o abusó de ellas entre 1990 y 2015.

Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Rose McGowan, Asia Argento y Ashley Judd son otras de las mujeres que han denunciado el acoso de Harvey Weinstein.



(Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Rose McGowan, Angelina Jolie Pitt, Asia Argento y Ashley Judd).







Las acusaciones contra Weinstein también generaron reacciones en Barack y Michelle Obama, así como en Hillary Clinton.

En un comunicado, el expresidente estadunidense dijo que su esposa y él se sienten "disgustados por los recientes reportes sobre Harvey Weinstein. Cualquier hombre que humilla y degrada a las mujeres de ese modo tiene que ser condenado y responsabilizado, sin importar su riqueza o estatus".

Las palabras de Obama se sumaron a las de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que se declaró "sorprendida y conmocionada" por las revelaciones sobre el importante contribuyente del Partido Demócrata y zanjó que su comportamiento "no puede ser tolerado".









