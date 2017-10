Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow testifican contra Weinstein

Ciudad de México

Una avalancha de acusaciones pesó el martes contra Harvey Weinstein en nuevos reportes que detallan incidentes abuso sexual e incluían el testimonio de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, lo que ha intensificado la de por sí explosiva caída del productor cinematográfico.

TE RECOMENDAMOS: "No estuvimos silenciados": Academia de Hollywood.

Tres mujeres acusaron a Weinstein de abusar sexualmente de ellas en un artículo publicado en internet por el New Yorker, incluyendo a la actriz italiana Asia Argento y una mujer que quería ser actriz cuando estudiaba la universidad y llamó la atención de Weinstein. Una representante del empresario negó vehementemente las acusaciones en un comunicado enviado a la revista.

Por su parte The New York Times dio seguimiento a su primer reporte sobre el caso y publicó el martes un artículo en el que muchas otras actrices se sumaban a las primeras denunciantes contra Weinstein. Paltrow dijo que Weinstein trató de convencerla cuando tenía 22 años de que le diera un masaje en una habitación de hotel. Esto llevó a que su entonces novio Brad Pitt lo confrontara molesto en el estreno de una película.

Jolie dijo al Times que tuvo “una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud”. Desde entonces se ha negado a trabajar con él y “le advierto a otras cuando lo hacen”.

Ambos reportes agudizaron el escándalo que rodea a Weinstein, quien fue despedido el domingo de Weinstein Co. No sólo describen un gran número de supuestos incidentes sino que documentan el acoso, abuso e intimidación sistemáticos contra mujeres, casi siempre jóvenes actrices tratando de alcanzar el éxito en el cine.

Lucia Evans, quien entonces estudiaba en el Middlebury College, dijo que Weinstein la obligó a hacerle sexo oral en 2004 en las oficinas de Miramax en Tribeca. Había sido llamada a un casting con Weinstein. Argento, quien es actriz y directora, dijo que Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en el Festival de Cine de Cannes en 1999. Una tercera mujer habló de forma anónima.

“Sé que ha aplastado a mucha gente antes”, dijo Argento al New Yorker. "Por eso esta historia, que en mi caso es de hace 20 años y en otros son incluso más viejas, nunca había salido a la luz”.

Los abogados de Weinstein no regresaron los mensajes que se le dejaron el martes. El New Yorker citó a una representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, quien respondió que "cualquier acusación de sexo no consensual es definitivamente negada por el señor Weinstein".

“El señor Weinstein ha confirmado que nunca hubo actos en represalia contra alguna mujer por negar sus insinuaciones. El señor Weinstein obviamente no puede hablar por acusaciones anónimas, pero con respeto a cualquier mujer que ha hecho acusaciones de manera abierta, el señor Weinstein considera que todas esas relaciones fueron consensuales”, dijo Hofmeister. "El señor Weinstein ha comenzado una terapia, ha escuchado a la comunidad y busca un mejor camino, espera que si logra tener suficiente progreso le sea dada una segunda oportunidad”.

El artículo del New Yorker, escrito e investigado por el corresponsal de NBC Ronan Farrow, afirma que 13 mujeres han dicho que Weinstein las acosó sexualmente o abusó de ellas entre 1990 y 2015. Los incidentes describen una amplia variedad desde tocamientos no consensuales a sexo forzado. Algunos de esos incidentes coinciden con las ocho acusaciones por acoso sexual reportadas en el New York Times, las cuales llevaron a acuerdos económicos.

Pero también fueron mucho más lejos, en el artículo Rosanna Arquette y Mira Sorvino son algunas de las que afirman que Weinstein las acosó sexualmente. Arquette describió un incidente de la década de 1990 en un hotel de Beverly Hills en el que Weinstein trato de obligarla a que le diera un masaje y luego trató de llevar su mano hacia su pene. Tras esto, dijo la actriz a la revista, “hizo que las cosas fueran muy difíciles para mí por años”.

Los representantes de las actrices involucradas en ambos reportajes no respondieron de momento a los mensajes que se les enviaron para conocer sus comentarios.

“Me entristece y me molesta que un hombre con el que he trabajado usó su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres a lo largo de las décadas”, escribió Ben Affleck en un comunicado el martes. “Las acusaciones adicionales de acoso que leí esta mañana me hicieron sentir mal. Esto es completamente inaceptable, y me pregunto qué puedo hacer para que esto no le ocurra a más personas”.

Matt Damon, quien solía colaborar con Weinstein, y ganó un Oscar por coescribir “Good Will Hunting” con Affleck, dijo que desconocía los detalles sobre el comportamiento de Weinstein.

“Esta mañana me sentí mal hasta las entrañas”, dijo Damon el martes al sitio Deadline. “Este tipo de cosas no puede suceder”.

Weinstein no ha hecho declaraciones públicas desde el viernes.













BB