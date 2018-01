Guillermo del Toro gana a Mejor Director en los Globos de Oro

Ciudad de México

El director Guillermo del Toro se llevó el premio como Mejor Director en la entrega número 75 de los premios Globos de Oro que se realizaron en Los Ánngeles.

El cineasta mexicano ganó el galardón gracias a su filme La forma del agua (The Shape of Water), cinta que estuvo nominada a siete candidaturas.

"Los monstruos me han salvado, me han absuelto. Los monstruos son los santos de nuestras imperfecciones", dijo al recibir el reconocimiento.

"Como directores estas cosas no se quedan en la filmografía, hacemos un pacto por pacto. Me ha tomado 25 años y no estaría aquí sin mi elenco, mi equipo y mis monstruos, muchas gracias", expresó.

Del Toro compitió en dicha categoría contra Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing) Christopher Nolan (Dunkirk) Ridley Scott (All The Money in the World) y Steven Spielberg (The Post).

La forma del agua estuvo nominada a siete categorías, de las cuales ganó Mejor Banda Sonora y Mejor Director.

El filme protagonizado por Sally Hawkins y Doug Jones estuvo nominado a Mejor Película, Mejor Actriz en Película de Drama, Mejor Actriz de Soporte, Mejor Actor de Soporte, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Guion.

La historia del filme se desarrolla durante la década de los 60, en la Guerra Fría, donde una joven que labora como empleada de mantenimiento en un laboratorio se enamora de una criatura anfibia que está atrapada en dicho lugar.

El evento se celebró en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles con Seth Meyers, quien fue el maestro de ceremonias.

