Globos de Oro 2018 en vivo: MINUTO A MINUTO

En la 75 entrega de los premios Globos de Oro 2018 que reconocen a lo mejor del cine, la película La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, encabeza las nominaciones con siete postulaciones.

Seth Meyers será presentador de esta premiación.



Si te perdiste la premiación revivela a través de nuestro MINUTO A MINUTO:

18:54 HORAS: Guillermo del Toro desfiló por la alfombra roja y contó cómo desde niño tuvo el interés por la fantasía.

18:51 HORAS: "La gente es más consciente ahora de que el poder sin unequilibrio lleva a abusos en todos los campos. Queremos arreglar esasituación y para ello debemos estar todos juntos": Emma Watson.

18:26 HORAS: Emma Watson llegó a la ceremonia acompañada de Marai Larasi, activista que lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

18:18 HORAS: "La gente está consciente del desequilibrio en el poder. Ha llevado al abuso en nuestra industria (...) está en todas partes": Meryl Streep.

18:05 HORAS: La presencia latina está representada con Ricky Martin, quien desfiló con su pareja Jwan Yosef.

17:55 HORAS: "Estoy vestida de negro para agradecer y honrar a todos los valientes que denunciaron y compartieron sus historias de hostigamiento, asalto y discriminación. Estoy vestida de negro para solidarizarme con mis hermanas en todo el mundo y estoy aquí para celebrar, el lanzamiento de esta increíble iniciativa, Time's Up": Debra Messing.

17:20 HORAS: Meryl Streep desfiló por la alfombra roja con Ai-jen Poo, directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas.

17:01 HORAS: Kelly Clarkson se emociona al conocer a Meryl Streep, nominada como Mejor Actriz por su trabajo en The Post.





Kelly Clarkson seeing Meryl Streep at the #GoldenGlobes is the purest thing I’ve seen in a while. pic.twitter.com/ldAPINrjXX — Ali White (@aliwhite22) 7 de enero de 2018





16:48 HORAS: Los fans esperan ver adesfilar a sus estrellas favoritas del cine y la televisión.

The Red Carpet is open! Let’s get Hollywood’s Party of the Year™️ started! pic.twitter.com/BlESXzdkhC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 7 de enero de 2018





16:30: HORAS: Esta tarde se espera que otras estrellas como Saoirse Ronan, Mary J. Blige y Allison Janney vistan de negro como parte de una protesta contra el acoso sexual en la que participarán otras actrices.

Decenas de hombres han enfrentado acusaciones por acoso y abuso sexual en meses recientes, incluyendo Harvey Weinstein, Charlie Rose y Kevin Spacey.

16:17 HORAS: Gal Gadot es una de las primeras estrellas en desfilar por la alfombra roja.

16:00 HORAS: Inicia la alfombra roja con la presencia de Nancy O'Dell y Mario Lopez.

