SAG Awards 2018: La Ceremonia; en vivo, MINUTO A MINUTO

El Shrine Auditorium de Los Ángeles recibe esta noche a las estrellas de cine y televisión para la entrega número 24 de los premios SAG Awards.

TE RECOMENDAMOS: Estos son los nominados a los SAG Awards 2018

Kristen Bell será la primera mujer en la historia de esta gala en estar al frente de la conducción.

En esta velada el premio especial será para Morgan Freeman quien será homenajeado con el SAG Life Achievement Award por su trayectoria.

Si te perdiste la premiación, revívela a través de nuestro MINUTO A MINUTO:

17:30 HORAS:Game Of Thrones se lleva el premio en la categoría Mejor Coordinación de dobles en una serie de televisión.

17:23 HORAS: El reparto de Glow es ovacionado en su paso por el encarpetado.

17:07 HORAS: No te pierdas las imágenes de la alfombra roja.

16:55 HORAS: La Mujer Maravilla se lleva el primer premio de la noche como Mejor Coordinación de Dobles en una Película de Acción.

16:46 HORAS: Betty Gilpin inaugura la alfombra roja de los SAG Awards 2018 oficialmente con un brindis.

CHEERS! The @TaittingerUSA toast with #GLOW’s Betty Gilpin means The 24th Annual #sagawards Red Carpet has officially opened! We’re feeling bubbly at the thought of seeing all our favorite stars arrive! ⭐️🍾 pic.twitter.com/yBCD9Vz8kL