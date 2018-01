SAG Awards entrega premio especial a Morgan Freeman

Ciudad de México

Después de 54 años frente a la panatalla, el actor Morgan Freeman se ha llevado uno de los mayores honores de la industria del entretenimiento al recibir el premio Life Achievement Award (Premio Logro de vida) del Screen Actors Guild.

El veterano de la pantalla de 80 años de edad se encontró con SAG-AFTRA y su familia, y reconoció cuán trascendental fue este logro para él.

"Estos momentos de la vida generalmente requieren una letanía completa de agradecimientos. No puedo hacer eso porque no conozco todos sus nombres, así que no lo intentaré ", dijo Freeman. "Esto está más allá del honor. Este es un lugar en la historia ".

El premio fue presentado por Rita Moreno, a quien Freeman entregó este premio hace cinco años. "Morgan es mucho más que un simple actor, narrador, productor y humanitario. Este hombre es un tesoro nacional ", dijo Moreno.

Freeman ha sido durante mucho tiempo un accesorio en la escena de los Premios SAG. Su primera nominación -para The Shawshank Redemption- acompañó la ceremonia inaugural de premios del gremio en 1995, y recibió otras tres nominaciones a lo largo de su carrera: dos para Million Dollar Baby -una como parte del conjunto además de su victoria como Mejor Actor de Reparto- y uno adicional por su actuación como Nelson Mandela en Invictus de 2010.

Más allá de SAG, el trabajo de Freeman también fue reconocido por la Academia cinco veces a lo largo de su carrera. Recibió su primera nominación al Oscar en 1988 por Street Smart , y siguió con Driving Miss Daisy, The Shawshank Redemption e Invictus. Su victoria en el SAG de 2005 por Million Dollar Baby predijo su primer -y, hasta la fecha, único- premio Oscar para la misma película.

Fuera de su trabajo en películas de prestigio, Freeman tiene múltiples éxitos comerciales en su haber, incluyendo la trilogía Batman: Dark Knight de Christopher Nolan, el éxito mundial Now You See Me -y su exitosa secuela-, y la colaboración con Jack Nicholson en The Bucket List.

Aunque su rostro es uno de los más reconocibles de Hollywood, la voz de Freeman añadió una nueva capa de atractivo a su carrera diversa, narrando documentales -Marcha de los pingüinos-, películas de ficción -La guerra de los mundos- y episodios de televisión -Maestros estadounidenses-, a travás de los años.

