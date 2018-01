976x659 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' se llevó el premio como Mejor Reparto de una Película. (Reuters )

976x659 Frances McDormand gana como la Mejor Actriz por su trabajo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. (Reuters )

976x659 Los Ángeles . Sam Rockwell ganó el premio como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. (Reuters )

976x659 Los Ángeles . Nicole Kidman se lleva el premio como Mejor en una serie Limitada por su trabajo en 'Big Little Lies'. (Reuters )

976x659 Los Ángeles . Alexander Skarsgard se llevó el premio como Mejor Actor en una Serie Limitada por su trabajo en la serie 'Big Little Lies'. (Reuters )

976x659 Los Ángeles . Sterling K. Brown ganó como el Mejor Actor en una Serie de Drama por su trabajo en 'This Is Us'. (Reuters )