¿Por qué ‘La forma del agua’ no es un plagio?

Luego de que en los últimos días cobraran fuerza algunos comentarios en los que se afirmara que La forma del agua, del director Guillermo del Toro, fuera una copia de un corto estudiantil holandés, te explicamos cómo fue que surgió la idea del filme que se ambienta en la Guerra Fría.

De acuerdo con la Fox Searchlight, La forma del agua fue concebida en el 2011, cuando del Toro y Daniel Kraus, socio escritor del realizador para su serie de libros infantiles, Trollhunters, se juntaron para desayunar una mañana.

"Kraus mencionó una idea que había tenido de joven, acerca de una mujer de limpieza que trabajaba en una instalación del gobierno y se hacía amiga a escondidas de un hombre anfibio que, como espécimen que era, estaba cautivo, pero ella decidía liberarlo", informó la distribuidora en las notas de producción que se dieron a conocer desde el año pasado cuando inició la promoción de la cinta.

"A Guillermo del Toro le gustó tanto la idea que de inmediato dijo que la quería hacer su siguiente película, parecía el tipo de idea perfecta para el cuento de hadas que había estado buscando", se detalló.

Desde ese encuentro, se hizo un trato para que el par de creativos colaborara en una novela en la que el director mexicano escribiera y dirigiera la película. En ese momento, Guillermo del Toro todavía estaba terminando de trabajar en Pacific Rim.

"Durante los escasos y raros momentos de tranquilidad, en los que también aprovechaba para tomar ideas de películas de monstruos clásicas como El monstruo de la laguna negra, escribía el guión para esta película más íntima, que sería llamada La forma del agua", se detalla.

En 2014, el jalisciense pagó de su bolsillo a un grupo de artistas y escultores, que usaron diseños y modelos en plastilina, para presentarle la historia de principio a fin a Fox Searchlight. "El estudio se sumó al proyecto de inmediato sin vacilar".

Tres años antes de que comenzara el rodaje de la película en foros de Toronto, Canadá, el director contrató a Guy Davis y Vincent Proce para que comenzaran a diseñar el laboratorio y el cilindro de agua.

Al año siguiente, contrató a dos escultores, David Meng y Dave Grosso, para que dieran inicio con el diseño de su criatura acuática en su taller Bleak House, todo a costa suya.

Del Toro estaba tan comprometido en hacer que la criatura se viera bien, que financió el diseño de ella de su bolsillo, gastando cientos de miles de dólares.

Durante la presentación del filme en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2017, Guillermo del Toro detalló cómo fue la construcción de este personaje: "Con cronos me tardé como ocho años, La forma del agua comenzó de algún modo hace muchísimo, pero no encontraba la manera de entrarle a la historia. Con el Laberinto invertí como seis años pensando cómo y al final la escribí en ocho semanas. Me tomó más de tres años tan solo el diseño del anfibio. Sabía que iba a tomar mucho tiempo, es el diseño de criatura más difícil que he hecho".

La forma del agua Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962, durante la Guerra Fría.

