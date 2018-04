Anaya promete reparación y verdad a víctimas de violencia

Ciudad de México

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, afirmó que en la política de seguridad se debe poner en el centro a las víctimas de la violencia, a quienes se les debe dar garantías de no repetición y reparación del daño, en lugar de promover amnistías.

En su conferencia matutina, Anaya condenó nuevamente el asesinato a manos del crimen organizado de tres estudiantes de cine en Jalisco, el cual, dijo, debe ser recordado para que no se repitan casos así.



El candidato del PAN-PRD-MC dijo que no podemos acostumbrarnos a este tipo de aberraciones, por lo que aseveró que hay que trabajar en una nueva estrategia de seguridad.

“Tengo que mencionar, debemos todos mencionar estos hechos para no olvidarlos. Debemos recordarlos siempre para que no vuelva a suceder algo así en México, no podemos ni debemos acostumbrarnos jamás a una aberración como ésta”, aseguró.

Anaya dijo que no tolerará que la violencia en México se siga desbordando ni que cancele el futuro de los jóvenes.

“Estos tres estudiantes estaban haciendo una tarea, eran tres muchachos creadores, explorando el ejercicio de la profesión de sus sueños, esto no puede seguir así”, agregó.

Por ello, propuso diseñar una política de seguridad,que ponga en el centro de a las personas y a las víctimas.

Anaya afirmó que “debemos apurar el paso hacia un modelo de justicia que incluya elementos esenciales como memoria, verdad, reparación y garantías de no repetición”, en lugar de hablar de amnistías.

Sobre la fiscalización de las campañas, el panista dijo que hay una confusión en la interpretación de sus gastos, luego de que el INE informó que es el candidato que más ha gastado.

“Nosotros hemos sido absolutamente transparentes en nuestros informes al Instituto Nacional Electoral, lo que sucede es que hay una confusión entre anticipos y recursos ejercidos.

“En nuestro caso, lo que sucede es que hemos informado a la autoridad electoral, no solamente los recursos ejercidos, sino también los anticipos”, afirmó.

Respecto a las acusaciones de presunto lavado de dinero, reiteró que es un caso zanjado y totalmente aclarado.