Hija de Clouthier se suma al equipo de López Obrador

Monterrey

Andrés Manuel López Obrador nombró a Tatiana Clouthier coordinadora de su tercera campaña a la Presidencia de la República y a Alfonso Romo como responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos, y sociedad civil.

Al encabezar la presentación en un hotel en Monterrey, el tabasqueño explicó que ambos ayudarán “en todo el trabajo de coordinación de campaña, buscando siempre enlaces, tender puentes con todos los sectores, buscar la unidad de todos los mexicanos.

“Los dos han participado en los procesos políticos en busca de la democracia. Los dos tienen dimensión cívica, social y nos van a acompañar durante la precampaña y la campaña”, destacó.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que a partir de ese momento ambos participarán en su proyecto rumbo a los comicios de julio entrante.

De Clouthier, destacó como un “distintivo importante” que cuando fue diputada federal por el PAN, votó contra su desafuero en 2005.

En entrevista posterior, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES se refirió a Ricardo Monreal, quien fue su coordinador de campaña en los comicios de 2012.

“Él está apoyando, Ricardo está con nosotros, decidió quedarse en nuestro movimiento, cosa que le agradecemos mucho y él va a seguir ayudándonos, vamos a ver en qué, de manera específica, nos ayuda”, dijo.

El tabasqueño descartó que el ex jefe delegacional en Cuauhtémoc dé un bandazo a PRI o PRD.

“Él es un político que ha luchado con nosotros por la democracia y lo va a seguir haciendo”, subrayó.

Por su parte, Tatiana, hija de Manuel Clouthier del Rincón, Maquío, quien fuera candidato presidencial por el PAN en la elección de 1988, agradeció el “acto de confianza” de López Obrador, a quien calificó de “un hombre que trabaja por construir patria”, y subrayó que van por una “mayoría abrumadora” en los comicios del 1 de julio.

“Parte de lo que venimos a hacer Alfonso (Romo) y yo tiene que ver con eso. Yo, de alguna manera a apoyar a que esto se pueda cristalizar y podamos llegar a las boletas no solamente con una mayoría, sino con una mayoría abrumadora para que este México empiece agarrar un rostro distinto”, afirmó.

“Corral y Hacienda simulan”

Por la tarde, el tabasqueño estuvo en Chihuahua, donde se refirió a la disputa entre el gobierno federal y el mandatario estatal, Javier Corral, la cual calificó de “un asunto electoral, político; están aparentando que se pelean PRI y PAN, y son lo mismo.

“No le tenemos confianza a unos y a otros, son iguales. Ellos cuando les conviene se pelean, pero en lo fundamental, en lo mero principal, siempre se ponen de acuerdo; entonces es un pleito momentáneo, transitorio, de circunstancias, son iguales, son lo mismo el PRI y el PAN arriba, no hay ninguna diferencia.

“Ahora quieren aparentar que son oposición, me refiero a los panistas. La diferencia que hay entre panistas y priistas —esto los pinta de cuerpo entero— es que los priistas son corruptos-cínicos y los panistas son corruptos-hipócritas”, afirmó.

AMLO dijo que es cierto que el gobierno federal utilizó fondos para apoyar las campañas de los candidatos priistas, pero acusó que el PAN hace lo mismo.

“Claro que es cierto, claro que el que estaba de secretario de Hacienda, (Luis) Videgaray, autorizó esos 240 millones de pesos y (José Antonio) Meade es la tapadera, porque fue el que envió la cuenta pública ya siendo secretario de Hacienda, donde iba ese fraude, a la Cámara de Diputados. O sea, ahí están involucrados Peña, Videgaray y Meade.

“Lo mismo han hecho en otros casos. Por ejemplo, en Veracruz y Tamaulipas ayudaron también con dinero ilegal a (Miguel Ángel) Yunes Linares y a (Francisco García) Cabeza de Vaca”, dijo.

En otro tema, ante simpatizantes en el parque La Cabalgata de Villa, el tabasqueño aseguró que cuenta con información de que Margarita Zavala declinará, “para abril o para mayo”, por José Antonio Meade y “nos van a echar montón.

“Ya se está hablando de que Margarita, la esposa de Calderón, va a declinar a favor de Meade. Sería bueno que esto se aclare. De lo que no tengo duda es de que para abril o para mayo, van a ver, ojalá y me equivoque, se van a juntar todos, PRI y PAN, como siempre lo han hecho para buscar vencernos, pero no van a poder”, expresó.