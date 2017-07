Conoce el batzi-rock, la fusión de música y tradición tzotlzil

Ciudad de México

Su gusto por el rock comenzó en los años 90, antes de que surgiera el fenómeno de internet, cuando la "música se movía lentamente", recuerda Damián Martínez, guitarrista y cantante originario de Zinacatlán, Chiapas. "Ahora en internet encuentras cualquier banda, los jóvenes tienen mayor acceso a la música, pero en esos años se movía más en círculos de cuates".

Damián es el creador del concepto batzi–rock, que mezcla este género con la música y las tradiciones de su cultura indígena. "En tzotlzil, el término batzi se le añade a cualquier cosa de la que se apropia el pueblo —explica en entrevista para MILENIO—. Por ejemplo, palabra batzi-son designa a la música tradicional que se toca con instrumentos de cuerda, vestigio de la música barroca de los conquistadores. Yo dije: voy a hacer batzi-rock, que signifique nuestro rock. Mis canciones, cantadas en tzotzil y español, abordan temas muy variados, desde lo más trivial hasta cosas muy espirituales, como la búsqueda de la paz y la reivindicación de los pueblos indígenas".

TE RECOMENDAMOS: (Anti) discos de la semana: dos decepciones y una vergüenza



"A mí me gustaba mucho el rock urbano de las bandas de México, como lo que hacía Rockdrigo González. También escuchaba mucho a Three Souls in My Mind y después fui descubriendo grupos del rock anglosajón, como Pink Floyd, Nirvana y todas esas bandas".

"Yo en mi música combiné la rebeldía natural que uno trae de adolescente con las ideas que iba adoptando"



Afirma que estuvo en contacto con la música tradicional "desde que era chamaco. Es una música que tiene mucho misticismo, pero que no puede ser tocada por cualquier persona porque se utiliza más en los rituales que se celebran en los pueblos".

Damián cuenta que fue un adolescente muy rebelde, "cuando estaba en auge el movimiento zapatista, que permitió que se reivindicaran ciertos valores de las comunidades indígenas. La cultura y las lenguas indígenas han sido muy discriminadas. Yo en mi música combiné la rebeldía natural que uno trae de adolescente con las ideas que iba adoptando".

A los 19 años Martínez decidió dedicarse a la música. "Me gustaba el rock desde chaval, pero entré a la Escuela de Música en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. No pude sostener mis estudios de música clásica porque la situación económica era muy difícil y tuve que dejar la escuela y dedicarme a rockanrolear".





La lucha contra la discriminación

Damián Martínez ha sufrido de discriminación, tanto por ser indígena, como por no parecerlo. "Mi apariencia no es la de un indígena, aunque nací en una comunidad indígena. En México somos muy racistas: si no te ven muy moreno, te dicen "no eres indígena". También me han discriminado por ser indígena. Siempre he sufrido de discriminación en ambos sentidos, pero yo socialmente, y por mis raíces, me asumo como indígena."

Participante e impulsor del Primer Encuentro De Tradición y Nuevas Rolas, realizado en 2010, e integrante de su comité de música, el guitarrista y cantante considera que es importante que los indígenas que hacen rock "canten en su propia lengua, es una manera de reafirmar su identidad en un momento en que son vulnerables y expuestos a influencias externas que no siempre son positivas."

El 7 de julio vencerá el plazo para participar en el Primer Concurso Nacional de Composición 2017. Tradiciones y Fusiones Musicales: Propuestas Indígenas. De acuerdo con Martínez, este certamen "incentiva a los jóvenes no únicamente a cantar en su lengua, sino a ir perfeccionando la idea de crear arte con la música de rock, que no sea solo un arrebato social o una manifestación de protesta, sino que se convierta en algo artístico. El arte es lo más completo para expresar una idea o una forma de vida".

En el movimiento de rock de los pueblos indígenas no ha habido mucha presencia femenina, indica el entrevistado. "Esto es algo que tendríamos que trabajar al interior de los pueblos, ya que en la cultura hay mucho machismo, pero no sólo en los pueblos, sino en todo México. Eso es reflejo de nuestra realidad como país".





ASS