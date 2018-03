EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Wenceslao Bruciaga

@distorsiongay

La banda de la ex Pixie regresa tras diez años de ausencia con lo que bien podría ser el mejor álbum de la agrupación

Estoy caminando junto a un asesino. Voy a necesitar de un viaje.

Caminamos por la noche, a través de los campos de maíz del Oriente 35.

Lo sé, sé que debería esconderme; también que será mi noche para morir.

Realmente lo sabía, porque no tenía deseos ni para esperanzas o vacaciones, sin embargo, nuestros ojos se encuentran. Me deslizo hacia él, mis muslos pegados al asiento… No sobreviviré. Soy una estrella oscura. Listo, está hecho… estoy caminando junto a un asesino ...