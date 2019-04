Laura Escamilla Soto

Si piensas que para vivir el turismo de lujo, debes viajar fuera del país, te equivocas. En México hay todo un mundo de elegancia turística, con destinos de primera. El país tiene playas paradisíacas, pueblos mágicos, gastronomía, cultura e historia, todo lo que se necesita para atraer a los viajeros nacionales e internacionales.

Pero además, cuenta con destinos y zonas de lujo, en donde se establecen hoteles que ofrecen experiencias de alto nivel. Para los viajeros más exclusivos, México está creciendo su oferta en muchos sentidos. Esto sucede no solamente en infraestructura, sino en servicios y destinos.

Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), el país ha sido reconocido como el destino número uno para los viajeros de lujo del mundo, gracias a las experiencias únicas que ofrece en lugares como Los Cabos, Holbox, Playa del Carmen, Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. De acuerdo con el comportamiento de los usuarios de la plataforma de reservaciones online Despegar, más de la mitad de los mexicanos (56%) busca en un hotel de lujo comodidad, ubicación, variedad en servicios y atención personalizada.

Esta agencia también destaca que las playas preferidas por los mexicanos que buscan exclusividad son Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Puerto Vallarta

Gracias a su privilegiada ubicación geográfica, que posee Puerto Vallarta es considerado más que un destino de sol y playa. Estar rodeado por la Sierra Madre le permite ofrecer a los turistas nacionales e internacionales actividades de ecoturismo, senderismo, adrenalina y también de relajación en medio de la naturaleza.

Dónde hospedarse

• Grand Fiesta Americana Hotels & Resort

Flanqueado por las aguas cristalinas del Océano Pacífico y selvas tropicales, este lujoso complejo de Grupo Posadas cuenta con el reconocimiento cuatro diamantes. Sus majestuosas suites con vista a la playa, el spa con sauna, jacuzzi, siete bares, pisos temáticos de romances, lo hacen el sitio ideal para viajar en pareja.

• Marriott Resort & Spa

Este hotel invirtió 15 mdd en 2015 para el rediseño de varias áreas, como la entrada principal, y lanzó nueve conceptos gastronómicos, como Champions Sports Bar, Deli Los Mangos, Gift Shop y Ceviche y Tequila Bar.

Posee una ubicación privilegiada frente a la playa, a unos pasos de la famosa Marina Vallarta. Además, cuenta con el spa Ohtli, que se caracteriza por sus tratamientos inspirados en la cultura huichol, con ingredientes de la región.

• Garza Blanca Preserve Resort & Spa

Se encuentra en medio de 85 hectáreas de selva. Ofrece estancias de solo habitación o en plan todo incluido. Además, tiene ultra suites con las mejores vistas en los pisos más altos del hotel. Cuenta con desayuno privado, amenidades especiales todas las noches y una botella de Möet Chandon de cortesía.

15 es el lugar Que ocupa México en el ranking mundial de crecimiento del gasto promedio por viajero, de acuerdo con la Sectur.

​Cancún

Localizado en un lugar estratégico, este destino es la puerta de entrada al mundo maya y el Caribe. Ubicado muy cerca de legendarias ciudades arqueológicas, aquí se conjugan el clima, el mar azul turquesa, la arena blanca y la hospitalidad de la gente para engrandecer la industria turística.

De acuerdo con datos de Viajala, el metabuscador de vuelos y hoteles, en esta ciudad hay 15,000 cuartos en construcción. Además, en el estado se prevé recibir una Inversión Extranjera Directa (IED) de 2,272 mdd, lo que lo ubica en el tercer lugar del país con más interés en detonar proyectos, principalmente turísticos.

De acuerdo con el estudio Inversión Extranjera Directa confirmada para 2019- 2020, de la agencia A Regional, Quintana Roo, junto con Jalisco y Oaxaca, recibirá 36% del total del capital foráneo que lle¬gará a México, estimado en 28,900 mdd.





​Dónde hospedarte

• Live Aqua Beach Resort Adults Only

Es un hotel de lujo todo incluido, que tuvo una inversión de 16 mdd en remodelaciones durante 2018.

Está localizado cerca de La Isla Shopping Village y de Luxury Avenue, dos de los destinos de shopping más importantes del Caribe mexicano.

El hotel cuenta con nueve restaurantes con propuestas gastronómicas espectaculares y de primer nivel, que van desde el sabor mediterráneo hasta la cocina de mar, pasando por los tradicionales sabores mexicanos con un toque gourmet. También cuenta con uno de los mejores spas de la zona: Feel Harmony Spa, que ofrece un exclusivo ritual relajante con extractos de café y faciales de lujo hechos a partir del caviar.

• Presidente InterContinental

Un resort extraordinario que se ubica en una zona de playa tranquila, con aguas poco profundas y sin corrientes marinas, a solo 15 minutos caminando de la zona comercial. Su concepto en plan europeo permite disfrutar el destino de una manera diferente. Los niños pueden visitar en el Planet Trekkers Club, que cuenta con un programa de actividades muy divertidas.

• Turquoize at Hyatt Ziva

Este hotel, solo para adultos, también funciona en el formato all inclusive. Proporciona servicio de transporte privado al aeropuerto, sección VIP para check in, mayordomo y concierge personalizado, acceso exclusivo a la alberca en el rooftop, elevador especial para el spa, circuito de hidroterapia complementario, habitaciones con balcón privado con jacuzzi y tres albercas infinitas.

LOS CABOS

Localizado en la punta de la península de Baja California, donde el Mar de Cortés y el Océano Pacífico se encuentran, se ha convertido en uno de los destinos más bellos y concurridos por viajeros nacio¬nales y extranjeros. Ofrece actividades de aventura, así como clases y torneos profe¬sionales de golf.

De acuerdo con datos proporcionados por la plataforma Viajala, Baja California Sur recibió 433.3 mdd de IED, de los cuales, 90% pertenece al sector turístico.

​Dónde hospedarte

• Las Ventanas al Paraíso by Rosewood

Este hotel incluye la Ty Warner Mansión, de más de 2,600 metros cuadrados, creada por el arquitecto Jorge Torres y cuyo diseño interior es de Robert Couturier. Además, cuenta con villas, residencias y suites.

El hotel ofrece paquetes donde, además de desayuno y cena, se incluyen 500 dólares de crédito para el spa y la estética. Tiene seis restaurantes, inclu¬yendo La Cava, donde el chef crea un menú personalizado para los asistentes, con un maridaje especial diseñado por un sommelier.

• Esperanza Resort

Es un hotel de cuatro pisos, con un estilo mediterráneo, que se encuentra muy cerca de El Arco de Los Cabos, aproximadamente a seis kilómetros de distancia. Además de suites de lujo y villas, cuenta con varias casitas, que son habitaciones independientes con terraza privada y una alberca de borde infinito. Entre las experiencias que brinda están las clases de cocina y catas de mezcal privadas.

• One and Only Palmilla

Ofrece paquetes de retiros de bienestar, que incluyen yoga, comidas saludables, servicios especiales y experiencias de spa. Tiene cuatro restaurantes, en los que colaboró el chef franco-americano Jean-Georges Vongerichten para diseñar las experiencias gastronómicas.

El hotel cuenta con el Chalet Villa Cortez, de más de 900 metros cuadrados, así como servicio de mayordomo 24/7, chef privado y entrenador físico. Se ofrecen recorridos en yate y clases de surf por profesionales.

Airbnb de lujo Castillos, mansiones, penthouses y casas con albercas infinitas son algunas de las opciones más costosas . En febrero del año pasado, la plataforma de renta de inmuebles Airbnb anunció que lanzaría al mercado dos nuevos niveles para hospedajes de alta gama: Airbnb Lux, que ofrece lugares de lujo que incluyen, según la plataforma, no solo la mejor hospitalidad y experiencias personalizadas, sino casas, castillos y mansiones para aquellos huéspedes que están dispuestos a invertir más dinero en sus viajes. A la par, la compañía también lanzó la opción Airbnb Select para los viajeros que prefieren un servicio tipo hotel, y en el que los anfitriones deben cumplir con ciertos estándares típicos de las empresas hoteleras, como toallas y sábanas limpias todos los días. Dos ejemplos de este nuevo hospedaje de lujo de Airbnb son: • Casa Isla Bajo (Isla Mujeres, México)

Cuenta con certificación LEED (ambientalmente sostenible) y tiene capacidad para 20 personas. • Castillo del Valle de Loira (Francia)

Tiene 17 habitaciones y 15 cuartos de baño, alberca, cancha de tenis y un bosque privado de 50 hectáreas.







