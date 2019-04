Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que un cierre fronterizo impactará negativamente la economía, pero dijo que prefiere una frontera segura. "Seguro, esto tendrá un impacto negativo en la economía (...) pero la seguridad es más importante", indicó.

Trump afirmó estar consciente de que una clausura de la frontera tendrá “un impacto negativo” sobre la economía estadunidense, señalando que México es un socio comercial “muy grande”.

Sin embargo, Trump dijo estar listo al "100 por ciento" para cerrar su frontera sur, si las autoridades de México no logran frenar el flujo de migrantes. "Si ellos (México) no lo hacen o si nosotros no logramos un acuerdo con el Congreso, la frontera será cerrada, eso es 100 por ciento seguro", dijo el presidente estadunidense a periodistas.

Dijo que quizá pueden cerrarse algunas secciones y no toda la frontera. Aclaró que por el momento está tomando una actitud de espera, en cuanto a su amenaza de cerrar la frontera, ya que está complacido con las medidas tomadas últimamente por México y “veremos qué pasa”.

El presidente dijo que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador han recibido subsidios de EU, pero que no han hecho nada para frenar la migración.

Sin embargo, Trump aseguró que tras décadas de inacción, el gobierno de México aprehende a un gran número de migrantes de origen centroamericano que intentan llegar a Estados Unidos. Trump dijo que la mayoría de los detenidos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Después de muchos años (décadas), México está aprehendiendo a un gran número de gente en su frontera sur, casi todos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Todos ellos han estado tomando dinero estadunidense y no hacen absolutamente nada por nosotros, ¡justo como los demócratas en el Congreso!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó: “ellos (México) dicen que los van a frenar. Veremos. Tienen el poder para frenarlos, tienen las leyes para frenarlos”.

En medio de las amenazas del gobierno de Estados Unidos de cerrar la frontera si México no endurece las medidas para frenar las caravanas migrantes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró el lunes pasado que México no detendrá la migración en la frontera sur, sino que solo la va a regular.

PREPARA VIAJE

La Casa Blanca dijo que México está siendo más responsable para lidiar con la migración ilegal e instó al país a seguir abordando el tema para que Washington no tenga que seguir amenazando con cerrar su frontera sur.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a Fox News que el gobierno de Trump ha visto que México está "asumiendo un mayor sentido de responsabilidad en el proceso". "Necesitamos que continúen haciendo eso para que no nos veamos obligados a tomar medidas drásticas, como cerrar los puertos de entrada en nuestra frontera", agregó.

Según algunos medios, Trump programó un viaje a la frontera este viernes donde visitará una sección de la barda fronteriza en Calexico que ahora tiene una nueva placa con el sello de Estados Unidos y el nombre del presidente.