Orlando Maldonado

Luego de que tanto el Estado como los empresarios admitieran en el programa Cambios 27, conducido por el arquitecto Héctor Benavides, plantear incrementos a las tarifas camioneras en proporciones diferentes, los diputados en el Congreso local criticaron las medidas e insistieron en que rechazan todo tipo de alza.

Francisco Cienfuegos, coordinador del PRI, reclamó que el tema de las tarifas se ha convertido en una novela con diferentes capítulos, del cual, consideró, es un pleito arreglado entre el Estado y los empresarios a fin de cometer su objetivo de incrementar los precios.

“Es una novela que ha llevado sus diferentes capítulos, es un pleito arreglado, todos sabemos que al final del día ellos van a llegar a un consenso para aumentar la tarifa y es algo que nosotros no vamos a permitir, el Grupo Legislativo del PRI, y el PRI como partido, presentamos un amparo.

“Al final del día, lo que queremos es que el aumento que se hizo de manera arbitraria de las rutas suburbanas regrese al costo que tenía de 17 a 12 pesos, y prohibir un aumento en un futuro de la manera en que lo están haciendo los transportistas y el Gobierno del Estado, te repito, es un pleito arreglado, es el seguimiento a una novela que ellos ya habían escrito desde hace mucho tiempo”, dijo.

Por su parte, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, insistió en que no estarán de acuerdo con ningún incremento en las tarifas si los empresarios y el Estado no detallan cuáles serán los beneficios para los usuarios.

“Nosotros seguiremos en contra, no estamos de acuerdo mientras no veamos cuál va a ser el beneficio directo que va a tener el ciudadano, ayer vi un poco el programa, el tema de la justificación de los empresarios muy por encimita porque ha subido el diesel, la mano de obra y el costo de los camiones, pero a pregunta expresa que le hicieron de cuándo van a transparentar sus números y cuántos pasajeros trasbordan, (no contestaron).

“Nosotros no aceptaremos ninguna propuesta de incrementar la tarifa del transporte mientras no se nos presente los beneficios que van a tener los ciudadanos a la hora de pagar más por el pasaje”, refirió.

Por último, Ramiro González, coordinador de Morena, agregó que seguirán en su postura de saber cuáles serán los servicios que cambiarán los empresarios transportistas y luego ahora sí hablar de una posible modificación las tarifas.

“Ayer hubo una frase del secretario general de Gobierno que dijo: primero está el servicio y luego está la tarifa, independientemente del aumento ¿Dónde está el servicio? ¿Qué opciones le van a dar a la ciudadanía para cambiar el servicio que tenemos en Nuevo León?

“La tarifa, la reunión que va a tener el Consejo, la propuesta económica pasa a segundo término, si no, no va haber manera de que se atienda o avale un tarifazo con esta calidad de servicio que tenemos”, concluyó.

Este domingo, en el programa Cambios 27 se dio a conocer que el Estado plantea incrementos a la tarifa camionera de dos pesos, mientras que los empresarios tienen en mente que sea aumentada en los 17.22 pesos, ambas a las tarifas denominadas de castigo por no tener la tarjeta Feria.

