Rescate de Estancias Infantiles es una realidad en Benito Juárez

Como parte del compromiso de asumir financiera y administrativamente las estancias infantiles de Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada entregó hoy el primer apoyo económico a las encargadas de ocho de estos centros ubicados en la demarcación.

“Creo que este programa, más allá de dar dinero, es un programa que tiene que ver con que no haga falta absolutamente nada en la estancia infantil para que ustedes puedan dejar a sus hijos con toda la tranquilidad y seguir adelante. Esa es la responsabilidad que hoy tiene el gobierno de Benito Juárez, hoy tenemos la responsabilidad de que mes con mes vamos a ir entregando este apoyo”.

Cabe destacar que hace 43 días el alcalde de Benito Juárez se comprometió a que las estancias infantiles de la demarcación seguirían contando con los recursos para su operación, luego del anuncio del gobierno federal de cancelar el subsidio a estos centros. En este sentido, sostuvo que no entraría en polémicas y puso en marcha acciones para rescatar este programa, en apoyo a la economía y tranquilidad de las madres y padres trabajadores beneficiados.

Taboada informó que el presupuesto para financiar las estancias infantiles es de entre cinco y seis millones anuales. Asimismo, dijo que el recurso aumentó de 950 a mil pesos por niño, además de que este programa será integral, toda vez que incluye adecuaciones en la infraestructura, los programas internos en materia de protección civil y se busca que, en una segunda etapa, estos centros puedan incrementar su matrícula al doble, ya que actualmente se beneficia a 240 niños.

“Estoy profundamente conmovido, profundamente orgulloso y satisfecho de que estamos haciendo bien las cosas, de que esta es una gran política pública y este es un gran programa al que hay que apoyar siempre.

Nosotros vamos a ser pioneros en absorber estas estancias infantiles, pero yo les puedo asegurar que, al paso del tiempo, al paso de los años, uno de los niños que están en estas estancias infantiles va agradecer que este gobierno haya podido cuidarlo, haya podido, a través de ustedes, que tengan el mejor cuidado, el mejor servicio, la mejor atención”.

El alcalde indicó que se han revisado los listados de niños beneficiados con el objetivo de que este programa siga funcionando de manera transparente. Por ello, reiteró el compromiso que tiene su administración con la niñez y el empoderamiento de las mujeres, por lo que, dijo, las estancias infantiles tendrán un acompañamiento permanente durante toda su gestión para que estos centros sean un modelo en el país.

“Esto para mí es un éxito, en función del éxito que tengan ustedes con el cuidado de los niños y de las niñas que están en sus estancias infantiles. Esa es la única cosa, el único compromiso que les pide la alcaldía Benito Juárez, que den todo por los niños, que los cuiden, que tengan las mejores condiciones de cuidado, de resguardo”.

En este sentido, Itzel Maldonado, madre de familia beneficiada con las estancias, agradeció el apoyo que el alcalde Santiago Taboada otorgará estos centros.

“Realmente cuando nos enteramos que el apoyo iba a faltar, la primera impresión fue ¿qué voy a hacer? Y la realidad es que te quedas pensando ¿en dónde voy a dejar a mis hijos si no tengo familia cerca, si no tengo el apoyo de alguien cerca?, pues realmente el primer pensamiento es ¿qué voy a hacer? Afortunadamente tenemos un alcalde bastante preocupado por nosotras, me siento bastante orgullosa de que podamos seguir con este apoyo”.

Las encargadas de las estancias que recibieron este primer apoyo por parte de la Alcaldía fueron Dulce María Ávalos, de “Happy Baby”; Rosario Meráz, de “Kid´s Casttle”, Verónica Valdivia, de “Simja”; Lucina Mendoza, de “Los Ángeles”; María Isabel Saucedo, de “Pandín”; Nayeli Lazcano, de “Un Mundo Feliz”; Patricia Flores, del “Instituto Toledo” y María de Lourdes Castelar, de “Happy Days”.