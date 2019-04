Karina Palacios

Sólo 12 kilómetros de distancia separan a la comunidad de Magdalena Yancuitlalpan del cráter del Popocatépetl, pese a ello, habitantes aseguran sentirse “desprotegidos” y “abandonados” por las autoridades estatales y federales, sin embargo, dicen que no saldrán de su lugar de origen por temor a ser despojados por los delincuentes de la zona.

La casa de Maximiliano García se encuentra en uno de los puntos más altos de esta localidad, perteneciente al municipio de Tochimilco, en Puebla, y señala que desde una de sus parcelas puede ver al coloso “cuando enfurece o ruge y lanza lava”, sin embargo, está “acostumbrado a vivir en los pies de Goyito”.

“Ya es normal para nosotros, a veces vamos al campo, lo vemos, escuchamos cómo truena o hace su explosión y hasta ahí. A nosotros no nos asusta, sabemos que no nos hará daño. Nada de agarrar nuestras maletas, nosotros vivimos con él y con él nos quedamos”, comentó en entrevista para MILENIO.



Afirmó que a la fecha las autoridades no se han acercado a la población para indicarles qué hacer en caso de una emergencia, ni han hecho simulacros para conocer los puntos de reunión donde puedan estar a salvo, a ello se suma, las malas condiciones en las que se encuentra la señalización de evacuación y la única vía de escape.

“Si hay una emergencia creo que es más fácil que entre todos nos accidentemos porque todos van a querer salir y las calles son muy estrechas, es más fácil que nos matemos porque somos muchos y la lava corre más que uno, mejor aquí nos quedamos”, planteó.

Eva Díaz, vecina del lugar, descartó abandonar su lugar de origen donde construyó su hogar en el que ha vivido por más de 30 años porque “si lo dejo, me da miedo que haya maldosos que aprovechen y entren a las casas a robar lo poquito que tenemos”.

Recordó que el viernes pasado “un trueno ensordecedor cimbró las ventanas de mi casa y a la media hora se escuchó como la arena caía en los techos como si fuera lluvia”, a pesar de ello, confió en que el poblado tiene la “protección de Goyito”.

“No hace feo y no va a hacer feo, ahorita este año como que se vino pesado y está hace y hace pero el año pasado no hizo nada, terminando el año se va a controlar, pero no hace feo... pues como nuestros papás y abuelos aquí estuvieron y no hizo nada”, puntualizó.

En las últimas 24 horas, los sistemas de monitoreo del coloso han registrado 83 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos, por lo que se mantiene la alerta amarilla fase 3.

