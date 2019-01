Llama IP a ‘no tolerar’ a la CNTE; ‘industria, en riesgo de parálisis’

Redacción

La iniciativa privada hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para restablecer el servicio ferroviario en Michoacán, que cumplió 16 días con bloqueos de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que ha provocado pérdidas por más de mil millones de pesos diarios, sin contar los daños colaterales.



Las asociaciones Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) reportaron que hasta ahora suman 251 trenes afectados, con lo que más de 2.1 millones de toneladas de carga de todo tipo han dejado de transportarse, causando acumulación de contenedores de los puertos, daños a la exportación y retrasos de hasta 192 horas.



La AMF y la Amanac informaron que el bloqueo a la red ferroviaria afecta a 21 líneas navieras que operan en el país, al considerar que en los puertos se tiene la acumulación de 20 mil contenedores, y se afecta el tránsito diario aproximado de 720 contenedores con exportaciones vía ferrocarril desde el Valle de México hacia los puertos.



De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre los sectores más afectados están el automotriz, al no poder transportar vehículos terminados; el agropecuario, porque no se están transportando granos para forraje animal, y la industria siderúrgica, mineral y hierro, así como la producción de gasolina en plantas de Pemex, “lo que coloca al sector industrial en riesgo de parálisis”.



Por ello, el sector privado pidió al gobierno federal hacer valer el estado de derecho y “no tolerar la ilegalidad de los maestros de la CNTE porque están dañando la economía de personas y de empresas”.



“Afectación gigantesca”



El titular en Michoacán de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), Juan Pablo Arriaga Díez, dijo que las pérdidas económicas por los bloqueos ascienden a varios miles de millones de pesos, pues a través de las vías férreas no han podido ingresar ni salir del puerto de Lázaro Cárdenas vehículos nuevos ni autopartes para el ensamble de unidades en otros estados.



“No tenemos un cálculo exacto, pero es una afectación gigantesca a todas las plantas armadoras y de autopartes del país. Es una gran cantidad de abastecimiento lo que se está perjudicando, porque tanto la importación como la exportación funciona con el tren. México es de los cinco principales exportadores de autos en el mundo y esto lo está dañando severamente”, señaló el empresario.



Además, el representante de la AMDA indicó que tener una embarcación detenida en el puerto de Lázaro Cárdenas puede generar multas por miles de dólares.



En el mismo sentido, el presidente de la Coparmex en Celaya, Juan Yúdico, dijo que el bloqueo “está afectando muchísimo en la proveeduría de materias primas para la industria automotriz, pero también para la salida de otros productos que se mandan desde Guanajuato a otros estados".



Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la automotriz es la segunda industria manufacturera, genera derrama económica en 259 actividades relacionadas y representa 22% del total de empleos del sector.



“De acuerdo con la Concamin, las demoras (por el bloqueo a las vías) están causando pérdidas que ascienden a mil millones de pesos diarios, sin contar los daños colaterales”, detalló el CCE en un comunicado, en el que añadió que “las afectaciones a la economía de las empresas que participan en cadenas de valor, a los productores nacionales e internacionales, las posibles afectaciones por desabasto a los consumidores y, especialmente, el impacto en el ingreso de las familias mexicanas y la potencial afectación a los alumnos de la zona, son preocupantes”.



Por ello, el titular del consejo, Juan Pablo Castañón, afirmó: “No podemos permitir que medios estratégicos, como las vías férreas, sean sujetas a extorsiones políticas por parte de grupos minoritarios. Es necesario restablecer el estado de derecho, preservando el orden público ante las manifestaciones magisteriales. Atropellar los derechos de los demás es injustificable y no tiene cabida en una nación donde se cumple y respeta la ley”.



Por separado, en su cuenta de Twitter, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, escribió: "El bloqueo a las vías férreas que operan Kansas City Southern de México y Ferromex afecta a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos".



Más tarde, en un comunicado, De Hoyos llamó al gobierno federal a restablecer el servicio ferroviario tomado por la CNTE, sin importar las filiaciones políticas, para que las mercancías e insumos puedan llegar a su destino de manera normal.



El líder empresarial dijo que es necesario que en esta problemática "no imperen los cálculos políticos, sino el cumplimiento de la ley".



La Coparmex enumeró los daños que provoca el bloqueo a las vías férreas: afectaciones al tránsito de personas y al traslado de mercancías, sobrecostos logísticos y rompimiento de inventarios por la paralización de las plantas, afectación a la ruta que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas y Morelia con el centro del país, así como la que va de Ciudad de México hacia Guadalajara y todo el pacífico norte, y que pasa por Michoacán.



Por ello, advirtió sobre el riesgo de parálisis del sector industrial a causa de la afectación en siete puntos de la red ferroviaria en Michoacán.



A su vez, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, afirmó en un comunicado que el problema también perjudica tanto las exportaciones a como las importaciones de Asia y algunas zonas de Estados Unidos.



“La falta del transporte de carga por ferrocarril impacta severamente la distribución de productos agropecuarios e industriales de Michoacán hacia diversas zonas del país y al extranjero”, aseveró.



López abundó que “la Concanaco de Lázaro Cárdenas y la Federación de Cámaras de Comercio de Michoacán indicaron que la distribución de productos desde ese puerto, que habitualmente se efectuaba por medio de ferrocarril, ahora se debe realizar por camiones de carga, lo que incrementa sensiblemente el costo de los fletes”.

Con información de Pilar Juárez, Eduardo de la Rosa, Pablo Flores

y Francisco García Davish