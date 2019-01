Toluca restringe uso de bolsas, popotes y vasos de plástico

Monserrat Mata

El ayuntamiento de Toluca se sumó a la tendencia a favor del cuidado del medio ambiente, al incluir en su bando municipal sanciones para establecimientos que regalen bolsas de plástico, popotes y vasos desechables.





Durante la cuarta sesión ordinaria de cabildo, en la que se aprobaron las modificaciones al bando, se dio a conocer que entre la que se plantea para 2019 destaca esta medida ecológica, con la que se busca reducir el uso de materiales plásticos.

Durante esta sesión se establece la prohibición del otorgamiento a título gratuito de bolsas de plástico, recipientes de unicel y popotes por parte de las diferentes unidades económicas.

Esta estrategia, dijo el alcalde, tiene el objetivo de generar una cultura de respeto al medio ambiente, además de inhibir su uso.





Verificaciones

Para hacer valer esta nueva disposición, se realizarán algunas visitas de verificación en establecimientos, incluidos centros comerciales, restaurantes y cadenas de comida rápida.



Al respecto, el secretario del ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, puntualizó que si bien no queda prohibido el uso de estos insumos, los establecimientos están obligados a no otorgarlos de forma gratuita, es decir, deberán tener un costo adicional, para no incurrir en una falta.

Para aquellos establecimientos que violen esta disposición local, se plantean una serie de multas, las cuales pueden alcanzar hasta las 100 unidades de medida.

“Lo que hicimos fue señalar que esta conducta de regalar los popotes, vasos o bolsas está prohibida, en todo caso tendrán posibilidad de venderlos los expendedores, nosotros no podemos prohibir la venta de cuestiones lícitas”.

La sanción, añadió, puede ser de carácter económico, que se fijará de acuerdo a la falta, aunado a ello también se contempla el arresto.





LC

​