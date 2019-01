No hay marcha atrás en propuesta de eliminar uso de bolsas de plástico

Josué Mota

La presidenta municipal de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, dijo que no habrá marcha atrás en la propuesta que hizo al Cabildo para prohibir el uso de bolsas de plástico en establecimientos comerciales, la cual actualmente se encuentra en análisis en comisiones unidas por parte de los regidores para ser presentada, posiblemente, en la sesión de Cabildo del mes de febrero.



Cabe recordar que el jueves pasado un grupo de empresarios anunciaron que esta medida podría causar la pérdida de al menos 2 mil empleos en la ciudad por parte de las empresas que se dedican a este ramo, por lo que pidieron al ayuntamiento que reconsidere la medida para implementar otra que lleve a que las bolsas sean cobradas a los clientes, pero que no se prohíba la distribución.



Al respecto, la presidenta municipal señaló ayer durante una entrevista que se analizarán algunas medidas para aminorar el impacto que eventualmente pudiera representar la propuesta en el sector empresarial, tales como tener en consideración los requerimientos de los locatarios de mercados o misceláneas, pero advierte que no habrá marcha atrás en la medida, aunque reconoce que se podrían hacer algunos ajustes.



“Yo creo no es en ese sentido el comentario, yo he platicado con ellos (los empresarios) desde la campaña, después en el periodo de transición y recientemente ya en funciones con Canacintra, con miembros del sector del plástico, yo observé buena respuesta de que es necesario, tienen claro el cambio climático y tenemos que equilibrarnos para cuidar el medio ambiente, estamos hablando solamente de las bolsas de acarreo, otras bolsas no entran de esta medida (la prohibición), en este sentido parte de la dinámica quedaron de hacernos algunas propuestas”, dijo en entrevista.



A inicios de este mes, la presidenta municipal presentó ante el Cabildo una propuesta mediante la cual se incluiría en el Código Reglamentario Municipal (Coremun) la prohibición para que los establecimientos comerciales entreguen sus productos en bolsas de plástico y la misma fue turnada a comisiones para su dictaminación. Cabe recordar que medidas similares ya existen incluso a nivel estatal en Querétaro, Veracruz y Baja California, y actualmente se encuentran en análisis propuestas en Durango, Jalisco y Sonora.





ARP