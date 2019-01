Guanajuato ya cuenta con el 40% de las gasolineras abiertas

Mariana Ramos

El 40% de las gasolineras del estado se encuentran operando, es decir poco más de 200 estaciones de servicio, confirmó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, luego de 22 días en los que ha habido desabasto de combustible.

"Una noticia es que casi el 40 % de gasolineras abiertas lo que nunca dentro de esta crisis, amanecimos en el 38 y en el transcurso del día estemos al 40% de gasolineras abiertas en general (todo el Estado)”, declaró.

El mandatario estatal comentó que en el caso de León, solicitará al ayuntamiento se suspenda la publicación de la lista de estaciones de servicio.

“Al municipio le pedí que no mande ese listado porque es de las que van a surtir, pero no quiere decir que otras estén cerradas, y la gente malinterpreta que son las únicas abiertas y esos es falso, son a donde llegan las pipas, pero hay otras que siguen abiertas”, señaló.

En otro tema, el mandatario estatal explicó que en su visita a Ciudad de México no pudo exponer las solicitudes hechas por los empresarios la tarde de ayer.

"El presidente ustedes lo vieron entró muy rápido, se fue no tuvimos oportunidad de saludarlo sin embargo, yo al final fui con su particular le explique el tema de los zapateros, lo recibió en la mañana se lo entregó al presidente me confirmó, le explique al particular en qué consistía", explicó.

El mandatario estatal señaló que las peticiones realizadas por los empresarios fue un tema que habló con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

"El tema de los trenes en Michoacán que también me encargaron, me comento que ya estaba el dinero enviándose a Michoacán para que se le pagara lo que se les debía a los maestros y con eso esperaban liberar pronto las vías hicimos las gestiones y esperamos que pronto, además entregue al presidente el escrito con las peticiones de los empresarios con los estímulos fiscales", agregó.