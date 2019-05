Eduardo Mendieta

Pese a violar la Ley por cuarto día consecutivo, al aplicar un alza ilegal a las tarifas del transporte urbano, el Gobierno del Estado informó que para dar legalidad al compromiso con los transportistas de no aumentos, se les convocará para la firma de un acuerdo.

En su cuenta de Facebook, la Agencia Estatal de Transporte, que encabeza Jorge Longoria Treviño, omitió de nuevo informar alguna sanción, pese a señalar que se realizaron operativos en las rutas de transporte donde cobraban de más.

​Incluso la AET manifestó, en el comunicado, que los acuerdos son sin prejuicio de las acciones jurídicas que impliquen de acuerdo al caso y se estará actuando en consecuencia dentro de lo que la ley permita, ya que en Nuevo León “existe un Estado de derecho que se aplicará por igual sin distinción alguna”.

“Los operativos iniciaron desde hoy (miércoles) en punto de las 05:00 am, y se cuenta con testimonios de usuarios, además de la corrección en los vidrios de los parabrisas de las unidades.

“En materia de transporte, no se permitirá que los permisionarios decidan unilateralmente. Para dar legalidad al compromiso de los transportistas de ‘No incrementos’, se les estará convocando para la firma del acuerdo”, estableció la dependencia en su Facebook.

Incluso recomendó a los usuarios a que presenten sus denuncias si ven cualquier irregularidad.

“Por lo anterior, se exhorta a la población a denunciar cualquier anomalía que observen al 070 y en Facebook, en la página de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad”, apunta el escrito.

La Agencia Estatal del Transporte insistió en que realizará labores de inspección para detectar cobros irregulares.

“El Gobierno de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal del Transporte, da a conocer que no permitirá la alteración en las tarifas del transporte urbano, esto en relación al aumento unilateral no autorizado por algunas rutas de transporte, asimismo no consentirá cambios en los tipos de servicios que se brinda a la población.

“Por instrucciones del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, se realizaron diálogos con los transportistas, quienes se comprometieron a suspender el cobro indebido que iniciaron esta semana en cuatro de sus rutas con 15 de sus diversos ramales", señaló.

Agregó que el incremento se realizó únicamente en el pago en efectivo sin impactar la tarifa ordinaria y preferente en la Tarjeta Feria.

“La tarifa en efectivo regresará a 12 pesos tras lograr una conciliación con los empresarios del transporte urbano”, destacó el escrito.

