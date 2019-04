Ebrard: EU no prevé cierre total fronterizo

Carolina Rivera

A pesar de las amenazas del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos no tiene previsto un cierre total de la frontera con México, aunque sí se anticipa un cruce más lento, aseguró el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

En lo que fue su primera conferencia de prensa, a cuatro meses de haber asumido el cargo, el canciller afirmó que hasta este momento, el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, y su equipo han sostenido que el cierre total no va a ocurrir, por lo que confió en que esta postura se mantenga, ya que, de lo contrario, habrá pérdidas para ambos países.

"Nos han dicho que no va a ocurrir (el cierre de la frontera) y esperaríamos que no suceda. Les creo. Hasta hoy lo que nos han informado ha sido eso. No tienen la intención de cerrar", señaló.

Ebrard explicó que las autoridades estadunidenses enfrentan actualmente un problema importante, luego de que en las últimas semanas se duplicara el número de migrantes, principalmente centroamericanos, que buscan ingresar a ese país.

Agregó que los reportes del gobierno del presidente Trump, comprobados por el personal consular mexicano en EU, señalan que las personas presentadas ante la autoridad migratoria aumentaron a entre 50 y 55 mil en marzo, lo que afecta directamente a tres de los ocho puertos fronterizos.

"El gobierno estadunidense nos dice que su personal que normalmente hace la revisión de aduanas y de vehículos ha sido destinado a tareas propias de documentación de migrantes, especialmente de centroamericanos, que han llegado en un número superior al previsto", detalló el canciller.

No obstante, Ebrard aseguró que México mantendrá su política migratoria como hasta ahora, en la que se registra a los centroamericanos que ingresen para garantizarles mejores condiciones en su paso por el país y esta es una política que deberá coexistir con la visión de Estados Unidos.

En otro tema, el encargado de la política exterior señaló que para cumplir la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de respaldar a los connacionales, se estarían obteniendo recursos adicionales a los presupuestados para superar los 350 millones de pesos a este rubro.

También señaló que se cuenta ya con un estudio de compara el monto que recibe cada consulado y el número de personas que atiende; lo que permitirá hacer una mejor distribución de los recursos y eficiente su ejecución.

“CASOS AISLADOS”

El representante de la Oficina de la Presidencia, Mario Rodríguez, señaló que los casos de retrasos en algunos puntos de la frontera norte con Estados Unidos son aislados y que pueden suceder por mera probabilidad.

“Hay retrasos aislados de cuatro horas, y dado el volumen y el valor del transporte hacia EU, diría que probablemente puede suceder y que no tiene necesariamente que obedecer a una situación en particular”, afirmó.

Con información de Eduardo de la Rosa.