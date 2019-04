Duplicar recurso al campo y construir más penales, propone Barbosa

Josué Mota

Durante su visita al municipio de Tlachichuca, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es necesario duplicar los recursos económicos que se destinan para apoyar la producción agrícola, pues actualmente sólo representan el 0.5 por ciento del total del presupuesto estatal.

Asimismo, expresó que para mejorar la seguridad pública en el estado es necesario construir centros de readaptación social en cada una de las regiones judiciales, puesto que durante los recorridos que hace por los municipios ha podido comprobar que éstos en algunas ocasiones son viejas casonas, y por tanto no cuentan con la infraestructura necesaria para tener las condiciones adecuadas para un reclusorio.

En este contexto, dijo que de llegar al gobierno se compromete a que se utilizarán los recursos económicos para capacitar a los peritos, ministerios públicos y jueces con la finalidad de que mejore el sistema de justicia penal, puesto que en las administraciones pasada los recursos federales "se los embolsaron" los encargados de asignar los recursos para capacitación.

En el acto proselitista, una de las mujeres le dijo que una de de las principales demandas es que haya justicia, pues han ocurrido en la región casos de secuestros y agresiones contra mujeres, por lo que el apoyo que le mostraron viene emparejado con el compromiso de que, de llegar al gobierno, haga justicia.

En respuesta, el candidato afirmó que durante su gobierno buscará devolver a los municipios "la vida pueblerina", misma que, según dijo, permitía a los pobladores vivir sin preocupaciones y sin temor de la delincuencia.

Durante su discurso, el candidato refirió que se mantendrá como un hombre cercano a la gente "no voy a ser un gobernador fifí, no soy un hombre de élites" y en este contexto recordó que su compromiso es no habitar Casa Puebla, sino convertirla en un centro de difusión cultural.









MITM



​