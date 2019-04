Josué Mota

El proyecto de gobierno del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, contempla distintos cambios a la forma de operación de las entidades públicas y principalmente dotar de verdadera autonomía a los poderes legislativo y judicial así como a los organismos autónomos, para lo cual se requiere que cuenten con independencia financiera coincidieron este día los integrantes de su equipo que se encargan de la elaboración del anteproyecto del plan de gobierno.

También se plantea hacer un cambio en la forma de selección del fiscal general del estado para que la propuesta no recaiga en el ejecutivo sino que la elaboración de las ternas esté totalmente en manos del Congreso del estado con la finalidad de que la persona seleccionada no responda a los intereses del gobernador en turno, explicó.

Planean que haya mayor independencia del poder judicial y para ello se requiere una reforma que condicione que los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia deben tener carrera judicial es decir haberse desempeñado previamente en esta área, no como ocurre actualmente, "hay estupendos jueces que se morirán siendo jueces porque nunca llegarán a magistrados", señaló.

Además, se plantea promover iniciativas con la finalidad que la seguridad pública sea atendida de forma integral considerando la entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional pero también buscando que la entidad asuma su responsabilidad en las tareas partiendo el punto de vista de que para combatir la inseguridad no sólo se trata de fortalecer el sistema policíaco.

Mientras que otro eje de las reformas que se buscarán en caso que Barbosa Huerta llegue al gobierno es dotar de mayor autonomía a los municipios y se plantea que en el caso de la ausencia de un presidente municipal y que el suplente decida no asumir el cargo, no sea el Congreso del estado quien lo designe si no que sea elegido de entre los miembros de el Cabildo "puesto que se trata de la única forma de gobierno colegiado que existe en el país", explicó Ramírez.

También pretenden elevar constitucionalmente las capacidades de las juntas auxiliares para que los servicios primarios que requiere la población sean brindados con mayor efectividad.

Por su parte Ignacio Mier Velasco quién será el coordinador de este equipo del candidato Barbosa Huerta apuntó que el conjunto de reformas que se plantean también busca dotar de mayor autonomía algunos organismos para que funcionen adecuadamente como el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla.





ARP