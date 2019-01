Preocupa freno a permisos para hacer medicinas

Mariana Ramos

La falta de permisos de importación para la fabricación de medicamentos podría generar un desabasto de los mismos en el país, Jesús Guillermo Funes, representante de la Industria Farmacéutica (Canifarma), advirtió sobre esta situación.

"Llevamos 45 días sin permisos de importación, sin permisos de importación no entra ni una sola materia prima para elaborar medicamentos; el 92% de las materias primas con que se elaboran los medicamentos son de importación. Si esto no logra destrabarse en la próxima semana de las tres mil millones de cajas de medicamentos que se licitaron en diciembre y que tendríamos que entregar alrededor de mil 500 no podremos hacerlo y esto significará desabasto de medicamento, ese es el problema que estamos enfrentando", declaró durante una participación en la reunión de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en Guanajuato.

Sobre el tema, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, en entrevista con MILENIO, dijo que el panorama podría convertirse en una "tragedia" por lo que dijo que de no solucionarse presentará un punto de acuerdo para hacer un llamado al gobierno federal.

"Al ejecutivo a que no frene los permisos para los medicamentos, México es insuficiente para producir medicamentos", comentó.

Actualmente los medicamentos que se importan y se usan en México son originarios de diversas partes del mundo como la India, China, entre otros.

"El 80% son genéricos de esos, 40% son de los que vienen del extranjero. Son muchísimos medicamentos y de esos el 20% son de patente de esos, el 90% vienen de fuera.

"Comentarte que es un tema preocupante primero porque se tiene que ver lo que consumen en este país los mexicanos en medicamentos son muchísimos, en promedio a veces 3 o cuatro medicamentos por día. El 40% de los insumos de para hacer los medicamentos genéricos, son del extranjero y el 90% de los que son patentes también, es un tema muy serio. Yo entiendo que ya el comisionado de la Cofepris está en audiencia con la industria farmacéutica atendiendo el tema y si no estaremos insistiendo porque esto sería una tragedia, porque puede significar un desabasto en medicamentos, ya bastante tenemos con el desabasto de petróleo como para que ahorita por algún tipo de negligencia o incompetencia se afecte a los mexicanos".

En la cuenta de Twitter de la Cámara Empresarial Representante del Sector Farmacéutico en México hay un documento que fue publicado desde el 17 de enero con atención al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer.

"La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica celebra que el tema de salud sea de la más alta prioridad para el Gobierno de México y que, teniendo como punto central el bienestar de los mexicanos se privilegie el acceso de medicamentos y otros insumos de la salud para toda la población", señala el escrito.

Por otra parte en la página de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se informa que "Los procesos de autorización y registros sanitarios así como todos los que ejecuta como parte de sus atribuciones, se realizan conforme a los tiempos y reglas establecidas en los instrumentos legales que norman su operación y respeta, en todo momento, el principio de primeras entradas, primeras salidas. Durante el período inhábil del 20 de diciembre del 2018 al 4 de enero del 2019, la operación de la COFEPRIS continuó conforme a lo programado. A partir de hoy 7 de enero las operaciones se reanudan de manera normal", detalla el sitio oficial de la dependencia.