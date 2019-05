José Ramón Gutiérrez

Se cumple un año del ataque fallido en contra del ex Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, en un conocido restaurante de comida japonesa en Chapultepec. Tras el hecho, fueron detenidas al menos siete personas, mientras que un hombre murió por una bala perdida y Elizabeth y su bebé Tadeo murieron después de que integrantes de un grupo criminal que opera en Jalisco prendieran fuego a un camión del transporte público en el que viajaban sobre avenida Mariano Otero, ambos murieron por las severas quemaduras que presentaban en su cuerpo, hoy familiares de Tadeo y Elizabeth salieron a las calles para pedir que este caso no quede en el olvido.

“Pues desde el día 21 de Mayo del 2018 hasta el día de hoy 21 de Mayo del 2019, se me han estado pisoteando mis derechos. Quiero pedirle al señor Gobernador, Enrique Alfaro, que me del derecho de ofendida, porque necesito saber qué está pasando con la carpeta de investigación, porque no me dan información sino soy ofendida”, dijo Yolanda García, madre de Elizabeth.

García exige al Gobierno de Jalisco acceso a la carpeta de investigación y que se le reconozca como ofendida para reclamar una indemnización económica por la muerte de su hija. Reprochó que apenas hace poco fuera incorporada al Registro Estatal de Víctimas.

“Obvio se lo dieron nada más a mi yerno. Yo tengo entendido que nada más le dieron su 50 por ciento que le pertenecía a él. Yo quiero saber qué sucedió con el otro 50 por ciento que me pertenece por el fallecimiento de mi hija”, reclamó la madre de Elizabeth.

Al parecer la administración estatal que encabezó Aristóteles Sandoval, indemnizó al padre de Tadeo, pero a la madre de Elizabeth no, debido a que murió dos meses después del ataque una vez que recibió atención médica en Galveston, Texas donde fue sometida a 6 cirugías de injerto de piel y hueso.

“De hecho para mí, mi hija desde el 21 de Mayo del 2018 ya la había perdido. Si hablaba y todo, pero ya había perdido a mi hija y a mi nieto también. De hecho, ellos ya la daban por muerta y estaban tratando de matármela cuando estaba en el Hospital San Javier” recordó Yolanda García.

La Fiscalía de Jalisco informó que llamará a declarar en calidad de ofendido al ex Fiscal del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, para que coadyuve en las investigaciones del ataque en su contra el pasado 21 de Mayo del 2018.

